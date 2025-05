Gewinnspiel: Wir verlosen coole Star Wars Produkte zum Star Wars Day 2025

May the Force be with you! Zum bevorstehenden Star Wars Day 2025 verlosen wir coole Star Wars Produkthighlights von LEGO®, Hasbro und Funko. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x Star Wars The Black Series Darth Maul Star Wars: Die dunkle Bedrohung Action-Figur (15 cm) von Hasbro

1x Rebel U-Wing Starfighter von LEGO®

1x Bitty Pop! Star Wars 4-Pack Series 3 von Funko

Fans weltweit feiern am 4. Mai den Star Wars Day!

Auf der ganzen Welt feiern Star Wars Fans am vierten Mai den Star Wars Day. Seit dem Kinostart von „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ im Jahr 1977 begeistert die Saga Jung und Alt und entwickelte sich zu einem beispiellosen Phänomen, das bis heute Generationen in seinen Bann zieht. Dank des Wortspiels mit dem Kultspruch „May the Force be with you“ – auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“ – wurde der 4. Mai als Star Wars Day auserkoren und wird von den Anhängern des epischen Weltraum-Märchens alljährlich als Fan-Feiertag zelebriert. Mit galaktischen Produkthighlights, neuen Inhalten bei Disney+, Kino-Events, Neuigkeiten von der Star Wars Celebration in Japan und weiteren Aktionen erwacht die Macht im ganzen Monat zum Leben. Übrigens: Mit dem „I AM YOUR FATHER’S DAY“ am 29. Mai steht schon der nächste Fan-Feiertag in den Startlöchern!

Star Wars Celebration 2025 in Japan

Vom 18. bis 20. April 2025 kamen zur Star Wars Celebration Fans aus aller Welt in Japan zusammen, um als Erste exklusive Einblicke rund um das Universum zu erleben. In der Makuhari Messe wurden neben neuen Film- und Serien-Projekten auch zahlreiche Produktneuheiten angekündigt:

Hasbro erfreute Sammler und Fans mit brandneuen Actionfiguren, darunter das Multifiguren-Set mit Cal Kestis, Turgle & Skoova Stev, dem spektakulären Imperial Death Trooper Electronic Helmet, der auf der Live-Bühne von Schauspieler Manny Jacinto („The Acolyte“) präsentiert wurde, sowie den Vintage-Sammelfiguren, darunter Moff Gideon in seiner Dark Trooper-Rüstung und ein Bantha & Tusken Raider Set. Auch LEGO® sorgte für Begeisterung und präsentierte mit dem „K-2SO Security Droid“ ein brandneues, detailreiches Bauset, das ab dem 1. August erhältlich sein wird. Im Publishing-Bereich wurden zahlreiche neue Projekte angekündigt, darunter Manga-Adaptionen und Comics rund um „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ sowie weitere packende Geschichten aus der Ära der Hohen Republik.

Gaming-Fans dürfen sich auf kommende Highlights wie die Crossover-Events von Monopoly GO!, neue Inhalte für Star Wars Outlaws sowie die Ankündigung von „Star Wars Zero Company“, einem Strategiespiel mit rundenbasiertem Taktik-Gameplay von EA, freuen. Ein besonderes Erlebnis für Gamer ist das große Fortnite-Event „Galactic Battle“, das ab dem 2. Mai spielbar sein wird. Die nächste Star Wars Celebration findet vom 1. bis 4. April 2027 erstmals seit 2006 wieder in Los Angeles, Kalifornien, im Los Angeles Convention Center statt.