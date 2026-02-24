Gewinnspiel: Wir verlosen coole Funko-Preise zum kommenden Start von One Piece Staffel 2 auf Netflix
Anlässlich des mit Spannung erwarteten Starts der zweiten Staffel der One Piece Live-Action-Serie auf Netflix im März verlosen wir coole Funko-Figuren aus der ersten Staffel. Während Ruffy und seine Crew die Segel Richtung Grandline und Alabasta setzen, könnt ihr euch die Sammlerstücke aus der ersten Staffel sichern. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Pop! Monkey D. Luffy with Meat
- 2 x Bitty Pop! One Piece 4-Pack Series 2
Kurs auf Staffel 2 – Die Preise im Detail
Pünktlich zum Start der neuen Live-Action-Episoden im März feiern wir die Helden der Meere mit diesen exklusiven Highlights:
- Pop! Monkey D. Luffy with Meat: Bevor es in die gefährlichen Gewässer der zweiten Staffel geht, braucht unser Kapitän eine ordentliche Stärkung! Diese Funko Pop! Figur zeigt Ruffy mit seinem absoluten Markenzeichen: einer riesigen Keule Fleisch. Detailreich gestaltet und mit dem typischen Strohhut-Charme ist diese Figur das perfekte Maskottchen für jeden Binge-Watching-Abend der neuen Netflix-Folgen.
- Bitty Pop! 4-Pack (Series 2): Die Welt von One Piece ist riesig, aber diese Sammlerstücke passen in jede Tasche! In der Series 2 der Bitty Pops findet ihr weitere legendäre Charaktere im Miniaturformat. Die kleinen Figuren kommen in stapelbaren Acryl-Cases und sind die ideale Ergänzung, um eure Sammlung pünktlich zum Serienstart im März um ein paar neue Mitstreiter zu erweitern.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 10.3.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!