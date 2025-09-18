Gewinnspiel: Wir verlosen coole Faber Castell Schulstart-Sets

Anlässlich des Schulstarts verlosen wir in Kooperation mit Faber Castell hochwertige und coole Schulstart-Sets. Mitmachen, lohnt sich.

Was könnt ihr gewinnen?

Einhorn-Set • 1 × Colour Grip Buntstifte, 13er Kartonetui • 1 × Connector Farbkasten, 12 Farben + Deckweiß • 1 × Schreibset mit Jumbo-Bleistift und Accessoires

Dino-Set • 1 × Colour Grip Buntstifte, 13er Kartonetui • 1 × Connector Farbkasten, 12 Farben + Deckweiß • 1 × Schreibset mit Jumbo-Bleistift und Accessoires

Connector Farbkasten

Diese farbenfrohen Malkästen inspirieren zu kreativen Meisterwerken: Mit 12 leuchtenden Farben und einer Spezialtube mit Glow-in-the-Dark- oder Regenbogenglitzer sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die steckbaren Näpfchen fördern Ordnung und lassen sich leicht kombinieren. Ein beiliegender Stickerbogen sowie farblich passende Wasserbecher mit Faltmechanismus und Marmor-Effekt runden das Set ab – ideal für kleine Künstler:innen.

Bleistifte & Zubehör

Ob Standard- oder Jumbo-Größe – die Dino- und Einhorn-Bleistifte begeistern durch bruchgeschützte Minen, ergonomische Dreikantform und glänzende Motivveredelung. Ergänzt durch eine Doppelspitzdose mit trendigem Druck sowie einem ergonomischen Dreikant-Radierer mit Bicolor-Optik sind sie praktische und stilvolle Begleiter für den Schulalltag.

Colour Grip Buntstifte

Für kleine Abenteurer oder fantasievolle Träumer:innen: Die limitierten Editionen der Colour Grip Buntstifte im Einhorn- und Dino-Design bringen nicht nur Farbe, sondern auch Glitzer und Spaß ins Klassenzimmer. Mit farblich abgestimmten Sets, brillanter Farbabgabe, bruchgeschützten Minen und ergonomischer Dreikantform samt Soft-Grip-Zone bieten sie höchsten Malkomfort.