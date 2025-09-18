Gewinnspiel: Wir verlosen coole Faber Castell Schulstart-Sets
Anlässlich des Schulstarts verlosen wir in Kooperation mit Faber Castell hochwertige und coole Schulstart-Sets. Mitmachen, lohnt sich.
Was könnt ihr gewinnen?
- Einhorn-Set• 1 × Colour Grip Buntstifte, 13er Kartonetui• 1 × Connector Farbkasten, 12 Farben + Deckweiß• 1 × Schreibset mit Jumbo-Bleistift und Accessoires
- Dino-Set• 1 × Colour Grip Buntstifte, 13er Kartonetui• 1 × Connector Farbkasten, 12 Farben + Deckweiß• 1 × Schreibset mit Jumbo-Bleistift und Accessoires
Connector Farbkasten
Diese farbenfrohen Malkästen inspirieren zu kreativen Meisterwerken: Mit 12 leuchtenden Farben und einer Spezialtube mit Glow-in-the-Dark- oder Regenbogenglitzer sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die steckbaren Näpfchen fördern Ordnung und lassen sich leicht kombinieren. Ein beiliegender Stickerbogen sowie farblich passende Wasserbecher mit Faltmechanismus und Marmor-Effekt runden das Set ab – ideal für kleine Künstler:innen.
Bleistifte & Zubehör
Ob Standard- oder Jumbo-Größe – die Dino- und Einhorn-Bleistifte begeistern durch bruchgeschützte Minen, ergonomische Dreikantform und glänzende Motivveredelung. Ergänzt durch eine Doppelspitzdose mit trendigem Druck sowie einem ergonomischen Dreikant-Radierer mit Bicolor-Optik sind sie praktische und stilvolle Begleiter für den Schulalltag.
Colour Grip Buntstifte
Für kleine Abenteurer oder fantasievolle Träumer:innen: Die limitierten Editionen der Colour Grip Buntstifte im Einhorn- und Dino-Design bringen nicht nur Farbe, sondern auch Glitzer und Spaß ins Klassenzimmer. Mit farblich abgestimmten Sets, brillanter Farbabgabe, bruchgeschützten Minen und ergonomischer Dreikantform samt Soft-Grip-Zone bieten sie höchsten Malkomfort.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 2.10.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!