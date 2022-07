Gewinnspiel: Wir verlosen Bullet Train Kinogutscheine und Goodies

Unter der Regie von David Leitch (u.a. Deadpool 2 – hier geht’s zu unserem Test ) ist die Endstation erst der Anfang, in dieser wilden, atemlosen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan. David Leitch führte Regie, nach einem Drehbuch von Zak Olkewicz, basierend auf einem Roman von Kotaro Isaka. Produziert wurde der Action-Thriller von Kelly McCormick, David Leitch und Antoine Fuqua. Executive Producers sind Brent O’Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada und Kat Samick. An der Seite von Brad Pitt spielen Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio und Zazie Beetz.

Brad Pitt spielt in Bullet Train die Hauptrolle als Ladybug. Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt – die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Da alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt – und Ladybug muss einen Weg finden, wie er ihn verlassen kann.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 5.8.2022 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Bullet Train Kinogutscheine und coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Bullet Train startet am 5.8.2022 in den österreichischen Kinos.

