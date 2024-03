Gewinnspiel: Wir verlosen Aquaman: Lost Kingdom auf Blu-ray

Bei seinem ersten Versuch, Aquaman zu besiegen, ist Black Manta gescheitert. Doch noch immer ist er davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen – und er schreckt vor nichts zurück, um den verhassten Aquaman endgültig zu Fall zu bringen. Dieses Mal ist Black Manta mächtiger als jemals zuvor: Er hat den geheimnisvollen Schwarzen Dreizack in seine Gewalt gebracht, der in der Lage ist, eine uralte und unheilvolle Macht zu entfesseln. Um Black Manta zu besiegen, wendet sich Aquaman an seinen gefangenen Bruder Orm, den ehemaligen König von Atlantis, und geht eine gefährliche Allianz mit ihm ein. Die beiden Brüder müssen ihre Differenzen beilegen, um ihr Königreich zu schützen und Aquamans Familie und die Welt vor der endgültigen Vernichtung zu bewahren.

Anlässlich des heutigen Heimkinostarts verlosen wir in Kooperation mit Warner Bros. Home Entertainment eine Aquaman: Lost Kingdom Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Aquaman: Lost Kingdom ist ab sofort auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray im Handel.

