Gewinnspiel: Wir verlosen Alice, Darling auf DVD und Blu-ray

Alice, die sich in letzter Zeit häufig seltsam und distanziert verhält, ist mit dem erfolgreichen Maler Simon zusammen. Ihre beiden Kindheitsfreundinnen Tess und Sophie überreden sie zu einer Woche Urlaub in einer entlegenen Hütte. Die Freundschaft hat allerdings schon bessere Zeiten gesehen, was vor allen Dingen mit Alices Beziehung zu Simon zu tun hat, da er sie unter seiner Kontrolle hat. Langsam beginnt sich Alice aus der emotionalen Abhängigkeit zu lösen und wieder zu sich selbst zu finden. Doch da steht Simon plötzlich vor der Hütte und seine Rache ist unvermeidbar und erschütternd – er stellt Alices Stärke, ihren Mut und die tiefe Verbundenheit zu ihren Freundinnen auf eine harte Probe.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Alice, Darling am 14.4.2023 verlosen wir mit Leonine das Drama mit DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

