Gewinnspiel: Wir verlosen 2x Nuki Smart Lock Pro (4. Generation)

Sehr großzügig: In Kooperation mit Nuki verlosen wir gleich zwei Smart Lock Pro (4. Generation)-Schlösser unter euch. Mitmachen lohnt sich!

Was kann so ein Smart Lock Pro?

An dieser Stelle verweise ich auf unseren Testbericht des Geräts, immerhin der Anlass dieses Giveaways. Das Fazit liest sich wie folgt: Nuki genießt nicht umsonst seinen guten Ruf in Österreich, denn nach einer Anschaffung mangelt es euch in Sachen Sicherheit an nichts mehr. Die Hardware ist zuverlässig, die App ist verständlich aufbereitet und nach der erstmaligen Installation tut die Kombination genau das, was sie soll. Die zusätzlichen Funktionen wie „Auto Unlock“ und „Lock‘n‘Go“ benötigen keinerlei Training von eurer Seite, und genau so sollte Smart Home sein: Sich an eure Bedürfnisse anpassen und einfach nur funktionieren. Zudem kann das Nuki Smart Lock Pro (4. Generation) als optional erweiterbare All-in-One-Lösung vollkommen überzeugen, mit einem Kauf bekommt ihr nicht nur Sicherheit.

Denn gleichzeitig erhaltet ihr auch gleich die WLAN-Funktion nebst Matter- und Smart Home-Kompatibilität obendrein dazu. Übrigens: Die Lösung wird nicht fest installiert, das heißt, auch für Mieter:innen ist das Ganze interessant. Kommt es einmal zu einem Umzug, könnt ihr alles einfach wieder abmontieren und in eure neue Behausung mitnehmen – genial! Ihr seht also: Diese Investition zahlt sich bestimmt aus, und Nuki tut alles, um das Produkt so langlebig und zukunftsorientiert wie nur möglich zu machen. Wer sich auch nur ein einziges Mal aus seinem Wohnraum ausgesperrt hat, weiß das Produkt zu schätzen. Alles in allem kann ich euch das zuverlässige Nuki Smart Lock Pro (4. Generation) nur empfehlen! Also gleich mitmachen und abstauben – wie funktioniert das Prozedere?