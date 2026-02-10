Gewinnspiel: Gewinnt eine von zwei Alecto BC130 Schlafhilfen

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir mit Alecto zwei Exemplare der Babyschlafhilfe Alecto BC130. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Alecto BC130 Schlafhilfe für Babys

White Noise Maschine und Projektor

Die Schlafhilfe Alecto BC130 spielt beruhigende Melodien ab und projiziert entspannende Bilder an Wand und Decke, um so eine angenehme Umgebung für Babys und Kleinkinder zu schaffen. Die Projektion kann in Blau oder Orange eingestellt werden und bietet sieben Helligkeitsstufen. Dank des magnetischen Sockels lässt sich der Projektionswinkel flexibel anpassen. Die Schlafhilfe bietet zwei Schlaflieder und vier White Noise Klänge, die das Kind beruhigen. Mit Geräuscherkennung schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn das Baby weint, und nach 20 Minuten wieder aus. Das sorgt für Komfort und Energieeffizienz. Die wiederaufladbare Batterie bietet bis zu 20 Stunden Stand-by-Zeit.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 24.2.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!