Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 31.12.2019

Um den internen Speicher zu ergänzen, könnt ihr Karten im Micro-SD-Format in das Gerät stecken. Das erlaubt euch zum Beispiel die lokale Kapazität für Fotos im Urlaub anzupassen. All eure Dateien und noch vieles mehr finden auf der Festplatte mit einer umfangreichen Speicherkapazität von 128 GB bequem Platz. Der Arbeitsspeicher von 4 GB macht das Smartphone zu einem leistungsfähigen Arbeitsgerät, das viele Aufgaben zur gleichen Zeit ausführen kann.

Das Huawei P30 Lite bietet alles, was man für einen perfekten Auftritt benötigt: Stilvolles Design, einfache Handhabung und eine Kamera mit SuperZoom- & KI-Technologie für atemberaubende Bilder. Mit dem verbauten Display (LTPS) werden Bilder und Videos auf dem Handy farbenreich und in hoher Schärfe abgebildet. Die Größe des Bildschirms beläuft sich auf 6,15 Zoll. Auf eine qualitative Bildauflösung können Sie sich bei diesem Gerät verlassen, da es 2.312 x 1.080 Pixel aufweist. Mit dem Kirin 710-Prozessor ist das Smartphone gewappnet, jede Art von Berechnung produktiv durchzuführen. Sie können sich daher auf einen makellosen Ablauf aller Funktionen des Geräts freuen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2019 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!