Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 29.12.2019

Ihr liebt Musik und Partys? Dann nehmt eure Lieblingsmusik überall hin mit – mit dem tragbaren drahtlosen Lautsprecher SRS-XB01 von Sony. Dieser Lautsprecher verfügt über eine Extra Bass-Funktion für kraftvollen Sound. Entwickelt für basslastige Musik, verleiht er jedem Track das gewisse Extra – für einen Beat, den man spürt! Das wasserabweisende Design für ungetrübte Partystimmung – Keine Angst mehr vor Wasserspritzern oder gar verschütteten Getränken! Mit bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit für endlosen Partyspaß. Dieser praktische Lautsprecher passt in jede Tasche. Er ist kabellos, super kompakt und sehr leicht – ideal für die Party zum Mitnehmen! Der SRS-XB01 ist wirklich einfach zu verwenden – mit der kabellosen Bluetooth-Technologie einfach die Party-Playliste von den aktivierten Geräten streamen! Der SRS-XB01 von Sony verfügt über kräftigen Sound, ein praktisches, wasserabweisendes Design und eine lange Akkulaufzeit – alles, was man braucht, um die Musik mitzunehmen!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedinung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 29.12.2019 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!