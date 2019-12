Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 28.12.2019

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

2 x Trine 4 – The Nightmare Prince (PC)



2 x Trine 4 – The Nightmare Prince (PS4)

Wir bedanken uns bei Modus Games für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Trine 4 – The Nightmare Prince

Begleitet drei legendäre Helden auf ihrer Reise durch fantastische Märchenlandschaften, um die Welt vor den Schatten des Albtraumprinzen zu retten. Erhaltet Trine 4: The Nightmare Prince in dieser Retail-Edition mit einer gedruckten Karte der Spielwelt. Erkundet einzigartige Levels in herrlichen Dimensionen in 2.5D, von atemberaubenden Ruinen und gruseligen Gräbern bis hin zu friedlichen Birkenhainen und Blaubeer-Wäldern. Spielt online oder in einer lokalen Koop mit bis zu 4 SpielerInnen. Erlebent die Geschichte des heimgesuchten Prinzen und begebt euch in magische, märchenhafte Landschaften, in denen ihrauf freundliche Wesen und alptraumhafte Gegner trefft. Löst im Alleingang oder mit euren Freunden Rätsel mit Feuer, Luft, Licht, Magneten, Elektrizität und mehr. Die Herausforderungen sind auf die Anzahl der SpielerInnen abgestimmt.