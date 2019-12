Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 24.12.2019

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise: 1 x Sennheiser PXC 550 Kopfhörer (mit Active Noisce Cancelling)

1 x Sennheiser Momentum Free Kopfhörer (Kabellose und In-Ear) Wir bedanken uns bei Sennheiser für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion. Sennheiser PXC 550 Ein völlig neues Reiseerlebnis – Mit Sennheiser in der Business Class. Mit dem luxuriösen PXC 550 Wireless-Kopfhörer von Sennheiser steigt ihr auf die erste Klasse um. Speziell für Vielreisende liefert der Kopfhörer außergewöhnlichen Klang und intuitive Bedienung in einem formvollendeten, faltbaren Design. Nie war es leichter, in lauten Umgebungen mit eurem Gesprächspartner in Verbindung zu bleiben: Das Triple-Mikrofon-Arraysystem schafft stets klare Sprachqualität. Die adaptive Geräuschunterdrückung NoiseGard passt sich an den Lärmpegel der Umgebung an und sorgt für ungestörten Hörgenuss. Bedienungsfunktionen und Sound lassen sich mit der Sennheiser-App CapTune individuell einrichten. Hier erfahrt ihr, was ein intelligentes Headset zu bieten hat. Zudem brilliert der PXC 550 durch eine enorme Akkuleistung von bis zu 30 Stunden. Mit einer einzigen Ladung kommt ihr von London nach Hong Kong und zurück, sogar mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Das ergonomische Design garantiert auch bei sehr langen Hörsitzungen exzellenten Tragekomfort. Per NoiseGard wird das Active Noise Cancelling gesteuert, welches sich an den Lärmpegel der Umgebung anpasst und für ungestörte Hörerlebnisse sorgt. Ob im Flugzeug, im Zug oder auf lauten Straßen – NoiseGard liefert stets die passende Geräuschunterdrückung, um ein angenehmes Hören zu ermöglichen, damit ihr euch entspannt auf eure Arbeit konzentrieren könnt. Der PXC 550 Wireless liefert natürlich Sennheiser-Klangqualität. Musik und Filme werden mit außergewöhnlicher Klarheit, Ausgewogenheit und Dynamik präsentiert. Mit den wählbaren Sound-Modi könnt ihr den Klang genial an das jeweilige Medium anpassen. Wenn ihr das PXC 550 Wireless über USB an einen Computer anschließen, fungiert das Headset als USB-Soundkarte und verbessert die Klangqualität der Musik und der Anrufe auf eurem PC oder Mac. Der Soundtrack für eure Reise wird reicher und intensiver.

Sennheiser Momentum Free Der Momentum Free von Sennheiser ist Hörerlebnis in absoluter Freiheit. Sein luxuriöses, ergonomisches Design bietet den ganzen Tag Hörgenuss mit modernster Drahtlostechnik. Er zeigt natürliche Eleganz, und seine clever konzipierten magnetischen Ohrhörer können sogar verbunden um den Hals getragen werden, wenn er nicht in Gebrauch ist. Das hochwertige dynamische Wandlersystem schafft eine beeindruckende Klangbühne mit kraftvoller Basswiedergabe und detaillierten Vocals. Die Unterstützung von Bluetooth 4.2, AAC Codec und Qualcomm apt-X Low Latency sorgt für kristallklare Drahtlos-Übertragung. Erlebt den echten Momentum Sound kabelfrei und in einem ultrakompakten Headset. Die geringe Latenz schafft brillante Synchronisation von Audio für TV und Video. Der Einsatz an mobilen Geräten ist mit den umfassenden Features äußerst praktisch organisiert: Drei-Tasten-Fernbedienung mit Mikrofon zur Steuerung von Telefonanrufen und Musik, Mehrfachverbindung mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig und Unterstützung von Dreierkonferenzen. Sehr komfortabel sind auch die intuitiven Sprachansagen. Der Akku hält sechs Stunden und kann über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden.

Wie alle Momentum Kopfhörer wurde er aus hochwertigen Materialien gefertigt, um überlegenen Komfort, zeitlosen Stil und dauerhafte Haltbarkeit zu gewährleisten. Er wird mit einer luxuriösen Ledertasche geliefert.