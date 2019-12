Gewinnspiel: Adventkalender-Türchen 21.12.2019

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Switch Travel Case Luigi’s Mansion 3

1 x Rollercoaster Tycoon Adventures (Switch)



1 x Tennis World Tour Roland Garros Edition (Switch)

1x WRC 8 (Switch)

Wir bedanken uns bei Bigben für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Tennis World Tour

Das in enger Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelte Tennis World Tour ist eine detaillierte Simulation des Sports und enthält ein einzigartiges System zur Anpassung der eigenen Strategie während eines Matches. Die grössten Tennisstars warten auf euch! Erstellt eigene SpielerInnen und werdet die Nummer 1 der Welt. Ob Sand-, Gras- oder Hartplatz, meistere jeden Belag.

Tennis World Tour stellt als Sportsimulation große Ansprüche an die realistische Aufmachung, weshalb aufwendiges Motion Capturing eingesetzt wurde, um sämtliche Bewegungsabläufe und Ballwechsel flüssig und authentisch darzustellen. Um die Erfahrung für die Spieler so natürlich wie möglich zu gestalten, wurde das Motion Capturing auf einem echten Tennisplatz aufgezeichnet und nicht in einem Studio, wie oftmals üblich. Hierdurch hatten die Profis alle Freiheiten, den Ball so zu schlagen und sich so zu bewegen, wie sie es in einem echten Match auf einem echten Platz tun würden. Es enthält ein einzigartiges System zur Anpassung der eigenen Strategie während eines Matches.

Über 30 Tennisstars wie Roger Federer, Gaël Monfils, Angélique Kerber, Garbiñe Muguruza, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios, Alexander Zverev und John Isner werden im Spiel vertreten sein. Der offizielle Kommentar ist von John McEnroe!

Die Roland-Garros Edition umfasst die Inhalte von Tennis World Tour, inklusive der zwölf Updates und folgende Elemente:

• Drei neue Spieler: Ein männlicher und zwei weibliche Spieler

• Die Inhalte der Legends-Edition, zu denen André Agassi und John McEnroe als spielbare Charaktere zählen

• Die neuen Roland-Garros-Courts: Philippe-Chartrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu

• Der Center Court des Mutua Madrid Open: La Caja Mágica

• Im Karriere-Modus verfügbare Events: das Mutua Madrid Open im Mai und ein Roland-Garros-Event im Juni