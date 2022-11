Gerüchteküche: Diablo 4 soll schon im April 2023 erscheinen

Ein weiterer Tag, ein weiteres Gerücht am Veröffentlichungstag, dieses über Blizzards bevorstehendes Diablo 4.

Kommt Diablo 4 bald?

Wenn diese Berichte wahr sind, wird das mit Spannung erwartete RPG Berichten zufolge schon im Dezember 2022 für Vorbestellungen verfügbar. Nicht nur das, im Februar soll Diablo 4 im Early Access starten und im April 2023 vollständig veröffentlicht werden. Das geht aus dem XboxEra-Podcast – und unterstützt von Windows Central – hervor. Die Hosts glauben nämlich, dass es mehr Infos bei den diesjährigen Game Awards (8. Dezember 2022) geben wird.

Offizielle von Activision Blizzard dementieren natürlich fleißig, und so steht derzeit Aussage gegen Aussage. Ist es also fix? Sicherlich nicht. Aber es klingt alles durchaus möglich, nicht zuletzt, weil sich das RPG bereits in geschlossenen Beta-Tests befindet, so dass ein offener Beta-Test natürlich der nächste logische Schritt ist. Mehr werden wir dann erfahren, wenn die Game Awards 2022 stattfinden, bei denen auch Hazelights Josef Fares (It Takes Two) moderieren wird. Warten wir’s ab!