Gate Staffel 1 Gesamtausgabe ab 16.1.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle Fans von Gate – Anime House veröffentlicht am 16.1.2020 eine Gate Staffel 1 Gesamtausgabe auf DVD und Blu-ray, die die ersten 12 Folgen und coole Extras enthält.

Worum geht’s?

In Gate öffnet sich urplötzlich ein ebensolches, mitten im Shopping-Viertel von Tokyo. Heraus stürmt eine Armee wie frisch aus der Schlacht um Helms Klamm – Orks, Monster, Schwertkämpfer und Bogenschützen greifen die Passanten an, bevor diese noch so richtig erfasst haben, dass hier kein Film gedreht wird. Es gelingt schließlich, die Angreifer zurück zu schlagen. Und um herauszufinden, wer und was hinter dem merkwürdigen Angriff steckt (und dem Verantwortlichen die offiziellen Reparationsforderungen der japanischen Regierung zu überbringen) schickt die japanische Armee nun ihrerseits eine Panzerdivision durch das Tor, deren Mitglieder sich nicht nur durch ihre militärischen Fähigkeiten auszeichnen, sondern auch dadurch, dass z.B.zwei von ihnen ausgesprochene Otaku sind…

Die erste Folge könnt ihr euch gleich hier anschauen: