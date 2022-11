Finaler Avatar 2: The Way of Water Trailer macht Lust auf den Kinostart

Die Vorfreude steigt, in wenigen Tagen startet mit Avatar 2: The Way of Water der wohl meisterwartete Film des Jahres in den heimischen Kinos. Passend dazu gibt es noch einen finalen Trailer für die Fangemeinde. Viel Spaß damit!