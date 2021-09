Gaming History: 25 Jahre Crash Bandicoot

Wer die vergangenen 25 abenteuerlichen Jahre mit Crash noch einmal Revue passieren lassen möchte, kann mit dem folgenden Video in Erinnerungen schwelgen:

Wieder einmal haben wir ein Gaming-Jubiläum – dieses Mal geht es um Crash Bandicoot, der sich diese Woche vor 25 Jahre zum ersten Mal der Welt zeigte. Seitdem springt, schlägt, wirbelt und tanzt er sich in die Herzen seiner Fans. Im ewigen Konflikt mit dem durchtriebenen Dr. Neo Cortex und seinen fiesen Schergen hat Crash Freund:innen und Fans auf der ganzen Welt gefunden.

Zudem können die Fans sich ab sofort in ausgewählten Regionen rund um den Globus mit dem CRASHiversary-Paket für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch auf nostalgische Abenteuer begeben. Das Paket vereint fünf komplette Crash-Spiele, darunter Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sowie Crash Team Racing Nitro-Fueled und Crash Bandicoot 4: It’s About Time (hier geht’s zu unserem Test).

Weitere Informationen zur Crash Bandicoot-Reihe und den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag gibt es auf der offiziellen Spielwebseite.