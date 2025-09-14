Funzy Spieltisch Launch steht bevor – noch schnell 10% Rabatt sichern

Funzy, die Marke, die mit ihrem innovativen Spielsofa (hier mein Testbericht) die Spielzimmer und Wohnzimmer in ganz Europa erobert hat, setzt ihre Mission fort, bedeutungsvolles Spiel zu fördern. Nun kündigt das Unternehmen die Einführung des Funzy Spieltischs an – ein durchdachter, multifunktionaler Lern- und Spielraum, der von Montessori-Prinzipien inspiriert ist und sich perfekt in den modernen Familienalltag integriert.

Mehr über den Funzy Spieltisch

Der Funzy Spieltisch wurde entwickelt, um kleine Entdecker:innen auf ihrem Weg von den ersten Kritzeleien bis hin zu den ersten Mathe-Hausaufgaben zu begleiten. Mit seinem mitwachsenden Design, das sich dank höhenverstellbarer Tisch- und Stuhlbeine an Kinder im Alter von 1,5 bis 8 Jahren anpasst, wächst dieses Möbelstück über Jahre hinweg mit. Es ist eine bewusste Abkehr von der Wegwerfkultur und eine Investition in die langfristige Entwicklung des Kindes.

Das Herzstück des Tisches ist das innovative 8-in-1-Spielplatten-System. Vier doppelseitige Spielplatten bieten acht verschiedene Spielwelten, die für abwechslungsreiche Aktivitäten sorgen, ohne dass es zu einer Reizüberflutung kommt. Ob Malen, Bauen, Sortieren oder sensorisches Erkunden – der Tisch regt zum selbstständigen, strukturierten Spiel an.

Zusätzlich zur Förderung von Kreativität und Feinmotorik löst der Spieltisch auch eine der größten Herausforderungen von Eltern: die Organisation von Spielzeug. Ein integrierter, herausnehmbarer Beutel ermöglicht eine einfache und schnelle Aufbewahrung. Spielsachen können einfach hineingeworfen werden, die Kordel wird zugezogen und alles ist ordentlich an einem Ort, ohne dass Bausteine auf dem Boden liegen. Die 60 x 60 cm große Spielfläche bietet außerdem genügend Platz, damit Geschwister:innen und Freund:innen gemeinsam Zeit verbringen und miteinander spielen können.

Jetzt vormerken: Der Spieltisch, den Eltern wirklich lieben werden!