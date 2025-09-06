Funzy Spielsofa Test: Praktisch, vielseitig und einfach mehr als nur ein Sofa

Unsere dreieinhalbjährige Tochter hat eine riesige Fantasie. Sie liebt es, sich in kleine Zelte oder selbst gebaute Höhlen zurückzuziehen, um darin zu lesen. Wir wollten diese Kreativität fördern und suchten nach einer flexiblen Lösung, die ihre Abenteuerlust unterstützt, aber auch praktisch im Alltag integriert werden kann. So sind wir auf das Funzy Spielsofa gestoßen, das wir nun einige Wochen auf Herz und Nieren getestet haben.

Lieferung und Verpackung: Die erste Überraschung

Die Lieferung erfolgte schnell und die kompakte Verpackung überraschte uns positiv. Die Box hatte gerade mal 40x40x93 cm – wie sollte darin ein ganzes Sofa Platz finden, dachte ich mir beim Erhalt der Lieferun. Das Auspacken selbst war ein Kinderspiel, und ich war froh, dass es nicht das typische, stundenlange Möbel-Aufbau-Erlebnis war, das man sonst kennt. In Nullkommanichts war das Funzy spielbereit. Es war faszinierend zu sehen, wie die Augen unserer Tochter leuchteten, als sie das Sofa sah. Sofort nahm sie es in Beschlag, und es schien, als hätte sie jeden Tag eine neue Idee, was sie damit anstellen kann. Diese unkomplizierte Handhabung vom ersten Moment an war ein entscheidender Pluspunkt und hat uns sofort das Gefühl gegeben, dass wir die richtige Wahl getroffen hatten. Es war eine positive Bestätigung, dass diese Investition nicht nur in ein Produkt, sondern in sofortige Freude und vielseitigen Nutzen getätigt wurde. Durch das Vakuumieren war das Sofa super kompakt im Karton verstaut. Sobald Luft dazu kam, entfaltete es seine volle Größe.

Ein Spielplatz der Fantasie: Die Vielseitigkeit im Alltag

Seit das Funzy bei uns eingezogen ist, hat sich unser Familienalltag spürbar verändert. Es ist nicht mehr nur ein Möbelstück, sondern der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Abenteuer unserer Tochter. Vom Piratenschiff über die geheime Wolfshöhle bis hin zum gemütlichen Lesezelt – das Funzy wird täglich neu erfunden. Wir haben das Sofa auch gleichzeitig von unserer Tochter, einer Fünfjährigen und einem Zweijährigen in Beschlag nehmen lassen und es war unvorstellbar, welche Fantasiewelten sie damit erschaffen haben. Beim schwersten Teil musste ein Erwachsener hie und da etwas mithelfen, aber ansonsten sind die Kinder ganz ohne unsere Hilfe aussgekommen. Ein Segen.

Das Funzy ist aber nicht nur für aktives Spielen gedacht. Es dient auch als kuscheliger Rückzugsort. An regnerischen Nachmittagen wird es zum gemütlichen Lesezelt oder zur „Couch Potato“-Liegewiese. Es ist die perfekte Kulisse, um zusammen Bücher zu lesen, zu kuscheln oder einfach zu entspannen. Auch wir Eltern:innen nutzen es gerne als bequeme Sitzgelegenheit, wenn wir mit den Kindern im Raum sind, aber nicht aktiv mitspielen müssen. Wir haben das Sofa sogar als Ersatzbett für Kinderbesuch ausprobiert und es hat sich als absolut erfolgreich erwiesen! Es bietet genug Platz und ist bequem genug für eine Übernachtung.

Die Integration des Funzy hat die gesamte Familiendynamik positiv beeinflusst. Es ist nicht nur ein Highlight im Kinderzimmer, sondern wird auch gerne mal von unserer Kleinen ins Wohnzimmer verfrachtet, um dort Fantasiewelten zu erschaffen. Ab und an dürfen wir auch mitspielen. Sie kann eigene Ideen umsetzen und zugleich ihre motorischen Fähigkeiten stärken.