Funko Pop! Yourself entführt Fans ins Upside Down mit Stranger Things-Kooperation

Funko feiert die finale fünfte Staffel von Stranger Things mit einer neuen Pop! Yourself-Kooperation. Auf www.funko.com könnt ihr eure personalisierten Pop! Yourself-Sammlerstücke gestalten – mit serieninspirierten Outfits und Zubehör in limitierter „Stranger Things“-Verpackung. Die personalisierten Collectibles ermöglichen es Fans, ihre POP!-Figuren mit ikonischen Kleidungsstücken und Zubehör zu versehen.

Weltweiter Launch und exklusive Anpassungsmöglichkeiten

Dieser Launch markiert den ersten weltweiten Start der Pop! Yourself-Reihe. Für kurze Zeit könnt ihr als Fans in den USA, Kanada, Mexiko sowie 31 EMEA-Ländern personalisierte Sammlerstücke mit offiziellen, von der Serie inspirierten Anpassungsoptionen gestalten.

Jen Hann, General Manager von Pop! Yourself bei Funko, betont: „Die ‚Stranger Things‘-Experience spiegelt die Authentizität und Leidenschaft der Fangemeinde wider. Wir hoffen, dass Fans weltweit diese Verbindung spüren, wenn sie ihre personalisierten Sammlerstücke gestalten.“

Die Collectibles sind über die Pop! Yourself-Plattform ab 45,00 € erhältlich. Ihr dürft aus vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten wählen – darunter ein WSQK-Radio-Pullover, das Applaus-Schild sowie die offizielle „Stranger Things“-Verpackung.

Dein Weg zur einzigartigen Pop! Figur

Pop! Yourself ist Funkos Konzept, das es euch ermöglicht, euch selbst – oder eine geliebte Person – in eine einzigartige Pop!-Figur zu verwandeln. Es verbindet die Freude am Selbstausdruck mit der Leidenschaft fürs Sammeln.

Das Finale naht: Stranger Things 5

„Stranger Things 5“ startet diesen Herbst in drei Volumes auf Netflix: vier Episoden am 26. November, drei Episoden zu Weihnachten und das Finale an Silvester. Jede Veröffentlichung erfolgt um 17:00 Uhr PST. Ihr könnt hier erfahren, wann „Stranger Things 5“ in eurer Region Premiere hat: Netflix (Link zur Stranger Things Landing Page).

Weitere Neuigkeiten gibt es unter funko.com (Link zur Funko Hauptseite) sowie auf Instagram (Link zum Instagram Account) und X (ehemals Twitter).