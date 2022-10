Für ein perfektes Frühstück: Der Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 im Test

Die Marke Buydeem schickt sich an, unter anderem mit dem Toaster DT620 unsere Herzen und Küchen zu erobern. Ob das gelingt, zeigt das Review!

Der Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 ist auf der offiziellen Website des Geräts um 60 US-Dollar (knapp 70 Euro) zu erstehen. Er ist in drei Farben erhältlich (Cozy Greenish, Mellow Yellow und Stainless Steel) und bietet ansonsten genau die gleichen Features. Das Gerät bietet mehrere Optionen, extra breite Brotschächte und kann durch seine Verarbeitungsqualität überzeugen – für mehr Details lest einfach weiter in unserem Testbericht!

Der erste Eindruck des Toaster DT620

Wer das Produkt schon mal auf Bildern oder der Website gesehen hat, weiß: Hier erwartet uns ein ganz edles Design im Vintage-Look, wie es der Name des Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 schon sagt. Die Farbe des Geräts ist sogar noch ein wenig pastelliger, als es die offiziellen Fotos vermuten lassen. Äußerst dezent fügt sich das Produkt in seine Umgebung ein, sorgt aber dennoch für einen schönen Akzent mit seiner Farbe. Was die Installation des Toasters angeht, so stießen wir erwartungsgemäß auf keine Probleme. Nachdem ihr das Gerät ausgepackt habt, könnt ihr noch einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen, in der sich auch Tipps zur Reinigung befinden.

Doch keine Sorge: Die Anleitung ist in Wahrheit nicht nötig, denn der Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 ist dank seines Designs selbsterklärend. Und es ist immer noch ein Toaster, man weiß ja, wie so ein Gerät funktioniert! Habt ihr das Produkt dann eingesteckt, ist man schnell versucht, gleich mal mit einem Toastbrot als Versuchskaninchen zu starten. Ein Regler lässt sich zwischen den Stufen eins bis sieben verstellen, und während eins und zwei noch kaum Spuren hinterlassen, wird es zwischen drei und fünf schon wesentlich brauner. Richtig knackige Toasts werden mit den Stufen sechs und sieben erreicht, sie sind aber nur für dicke Toastbrotscheiben zu empfehlen. Sehr spannend ist allerdings die Vielfalt an Möglichkeiten, die euch dieses Gerät verschafft. Dem widmen wir uns gleich im nächsten Absatz!

Die Funktionen

Denn der Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 hat nicht nur einen simplen Start/Stopp-Knopf, er bietet euch einiges an Zusatzfunktionen. Es gibt nämlich einen eigenen Modus für Bagels und Muffins, den ihr vor dem Start des Toastvorganges aktivieren könnt. Wer nun denkt, das sei reiner Firlefanz, der irrt: Beide Funktionen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. Aktiviert ihr die Bagel-Funktion, wird nämlich die Hitze nur in der Mitte erzeugt, das heißt, die geschnittene Seite des Bagels sollte zur Mitte zeigen. Englische Muffins hingegen werden beidseitig getoastet, und wenn ihr das Muffin-Feature einschaltet, gibt es bei beiden Muffin-Scheiben eine Bestrahlung von vorne und hinten.

Es gibt aber noch mehr: Sowohl eine Auftau-Funktion wie auch eine Erwärmen-Funktion werden von diesem Toaster angeboten. Das Erwärmen-Feature macht seine Sache sehr gut: Hier wird das Brotgut im Toaster zwar erwärmt, aber nicht erneut getoastet – für alle, die ihre Toastscheiben nicht noch knuspriger haben wollen! Bei der Auftau-Funktion könnt ihr grundsätzlich gefrorene Toasts oder auch Waffeln in die Brotkörbe legen und dann vom Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 auftauen lassen. Ich persönlich gehöre zwar nicht zur Gattung Mensch, die einzelne Toastscheiben oder Waffeln einfriert, aber wenn euch das anspricht: Dieses Produkt kann es!

Der Toaster DT620 in der Praxis

Das ist ja alles schön und gut, allerdings muss das Gerät auch im Alltag überzeugen. Deshalb haben wir uns intensiv mit dem Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 auseinandergesetzt und ihn alles vorzeigen lassen, was er so kann. Das Ergebnis unseres Tests? Dieses Haushaltsgerät tut genau das, was es verspricht. Besonders gut hat mir gefallen, dass der feine Regler euch viel Kontrolle darüber gibt, wie braun eure Toasts werden. Allerdings muss man gleich dazu sagen, dass dieses Gerät eher für dicke und große Toastbrot-Scheiben ausgelegt ist. Wenn ihr kleinere oder gar dünnere Scheiben verwendet, müsst ihr mit dem Regler manchmal herumexperimentieren. Fies ist hier auch, dass er genau die selbe Farbe wie der Toaster selbst hat. Das führt dazu, dass ihr genau hinsehen müsst, auf welchem Wert der Regler gerade steht – besser ist es, hinzugreifen und es zu erfühlen.

Eine richtig gute Idee ist es, dass ihr die Brotkörbe mit einem Hebel an der Seite noch weiter anheben könnt. Wer schon mal in einen heißen Toaster greifen musste, um zum fertig getoasteten Brot zu gelangen, kann hier aufatmen: Das ist dank des Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 nicht mehr notwendig! Dazu kommt, dass das Produkt größtenteils sehr zackig arbeitet, egal, ob ihr nun regulär toastet, den Aufwärm- oder den Auftau-Modus benutzt. Solltet ihr allerdings von älteren Toastern gewohnt sein, dass ihr etwas auf dem Toaster zum Aufwärmen platzieren könnt, da spielt dieses Produkt nicht ganz so mit. Die speziellen Modi sind wirklich darauf ausgelegt, dass ihr das Gut in den Brotkörben platziert und somit im Toaster selbst aufwärmt oder auftaut.

Was es noch zu sagen gibt

Zur Technik kann man noch sagen, dass der Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 mit bis zu 900 Watt operieren kann. Deswegen ist er wohl auch von der schnellen Sorte, und die Toast-Ergebnisse werden in der Regel stets gleichmäßig. Übrigens ist das Gerät aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, was für die Langlebigkeit des Produkts spricht. Der Toaster ist schnell gereinigt und hält einiges aus, es spricht alles dafür, dass euch mit dem Küchengerät hier ein fleißiges Helferlein für die nächsten Jahre zur Seite steht. Sogar die Knöpfe, die vermutlich im Langzeitgebrauch hier am ehesten w.o. geben, sind sehr vertrauenserweckend und können mit einem akzentuierten Druckpunkt aufwarten.

Einen großen Reiz macht beim Buydeem 2-Slice Retro Toaster DT620 natürlich sein Design aus, und das ist auch gut so! Wem das gefällt und mehr davon will, hat da andere zusätzliche Produkte wie etwa Wasserkocher für die eigene Küche zur Auswahl. Schon alleine von der Optik passt beispielsweise der Buydeem Mini Kettle Cooker K313 (zur Website) sehr gut dazu, das wäre wohl meine persönliche erste Wahl. Sehr fein, dass da die Farben so perfekt zusammenpassen! Geschmäcker sind jedoch verschieden, gut, dass es dafür eine eigene Tech-Boutique im Media Markt Gerngross gibt. Wie wir bereits berichteten, könnt ihr euch dort dann die Waren vor Ort ansehen und sie genauer inspizieren.