Frühlingszeit ist Gartenzeit: Mit tink zur grünsten Gartenpracht

Ob man einen grünen Daumen hat oder einfach nur eine angenehme Zeit im Garten verbringen möchte: Smart-Home-Produkte sind der nächste Schritt in der Evolution des Gartenlebens. Zum Kick-Off der Gartensaison gibt es deshalb die smartesten Neuheiten für die Pflege jeder Grünfläche. Ab sofort auf tink.at.

Der Frühling naht! Doch wer möchte schon seine Zeit mit anstrengender Gartenarbeit verbringen, wenn es auch smarter geht? Mit den richtigen Garten-Gadgets sind grüne Erholungsorte ein Kinderspiel. Kein mühsames Rasenmähen und keine Sorgen um Bewässerung – all das erledigen nämlich smarte Garten-Lösungen zuverlässig und im Handumdrehen. Ob als leidenschaftlicher Hobbygärtner oder einfach nur um den Anblick eines gepflegten Gartens zu genießen. Gemeinsam mit tink kann jeder die neuesten Gadgets für einen smarten Gartenstart entdecken.

Grün, grün, grün ist alles was ich sehe

Eine zeit- und energieeffiziente Lösung für die Rasenpflege: Das Worx Landroid M700 Plus Starter-Set mit Garage und ACS ist ein revolutionärer Mähroboter, der durch seine smarte Technologie und innovativen Funktionen beeindruckt. Mit Bluetooth-Konnektivität, einem Anti-Kollision-System und der patentierten AIA-Technologie, sorgt der intelligente Mähroboter für eine effiziente und präzise Rasenpflege. Die hohe Kapazität des Akkus ermöglicht besonders lange Mähperioden. Und sollte der Akku doch einmal leer sein, ist er dank PowerShare Akku wieder schnell aufgeladen.

tink-Tipp:

Das Worx Landroid M700 Plus Starter-Set – inkl. Garage und ACS ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.049,95 Euro (statt 1.507,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Rasenpflege erster Klasse

Der Frühling steht vor der Tür und die Gartenarbeit in den Startlöchern. Zum Glück gibt es den smarten Husqvarna Automower 415X Mähroboter, als treuer Gartenbuddy erledigt er die Aufgaben im Handumdrehen. Der intelligente Mähroboter eignet sich besonders gut für große Gärten und erklimmt selbst unebene oder hügelige Grundstücke mit Hanglage mühelos. Mit seiner AIM Technology kann er das genaue Mapping der Grünfläche mit Zonen präzise erfassen und somit jeden noch so spezifischen Wunsch erfüllen. Ob per App oder Sprachbefehl – der Husqvarna Mähroboter ist das ideale Gadget für jeden, der im Frühling seine Gartenoase auf Vordermann bringen möchte.

tink-Tipp:

Das Husqvarna Automower 415X Mähroboter ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 2.099,95 Euro (statt 2.649,00 Euro) mit dem Code Husqvarna100 auf tink.at verfügbar.

Smartes Gardening der Zukunft

Wenn der Garten ruft, antwortet der Bosch Indego M+ 700 Mähroboter. Dank des intelligenten Navigationssystems “LogiCut” wird der grüne Rasen systematisch und schnell gemäht. Auch kleine Gartenflächen werden mit dem SpotMow-Modus in Topform gebracht, damit der eigene Rasen immer perfekt gepflegt ist. Und über die Bosch Smart Gardening-App hat man all das stets im Blick. Und das Beste: Im Set aus Mähroboter und Garage ist der Indego auch vor Witterung und Verschmutzungen geschützt. Das ist auch ein super Stichwort, denn der moderne Indego verriegelt sich automatisch und kann nur durch einen persönlichen PIN entsichert werden. Ein wirklich smarter Gartenhelfer, der jede Freifläche in ein grünes Paradies verwandelt!

tink-Tipp:

Das Bosch Indego M+ 700 – Mähroboter + Garage ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.019,95 Euro (statt 1.471,98 Euro) auf tink.at verfügbar.