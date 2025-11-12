FromSoftware kündigt ersten DLC für Elden Ring: Nightreign an

Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows wird am 4. Dezember veröffentlicht und wird laut FromSoftware zusätzliche Nightfarers, Bosse und mehr enthalten.

Zu Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows

Wir können den ersten Trailer zu Elden Ring: Nightreign The Forsaken Hollows unten sehen. Die Erweiterung wird die spielbaren Klassen des Gelehrten und des Undertakers hinzufügen. Laut FromSoftware ist der Gelehrte „ein Akademiker, der die Länder zwischen. Mit beeindruckenden arkanen Ebenen erhält er unglaubliche Vorteile durch die Beobachtung auf dem Schlachtfeld.

Der Undertaker ist „eine Äbtissin, die beauftragt wurde, den Nachtherrn zu töten. Mit beeindruckender Stärke und Glauben schickt sie Feinde mit rücksichtsloser Effizienz ins Jenseits.“ Zwei neue Bosse werden in die Erweiterung einbezogen. Laut FromSoftware erhalten alle, die The Forsaken Shadows vor seiner Veröffentlichung kaufen, auch das digitale Artbook und den Mini-Soundtrack von Elden Ring Nightreign.