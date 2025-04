FromSoftware feiert: Elden Ring hat sich über 30 Millionen Mal verkauft

Der Meilenstein wurde in einem Beitrag auf dem offiziellen X-Konto des Spiels gefeiert: „Danke, 30 Millionen Befleckte.“

Ganz großes Elden Ring

Eine begleitende Nachricht lautet: „Wir sind zutiefst dankbar für eure dauerhafte Hingabe. Euer Weg soll für immer von der Gnade des Goldes geleitet werden.“ Elden Ring wurde im Februar 2022 veröffentlicht und ist mit Abstand der größte kommerzielle Hit von FromSoftware. Zum Vergleich: Bis März 2024 hatte sich die gesamte Dark Souls-Trilogie rund 40 Millionen Mal verkauft. Es scheint, dass die 30 Millionen Verkäufe noch weiter erhöht werden können, mit der Nachricht Anfang dieses Monats, dass Elden Ring später in diesem Jahr auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Das Spiel wurde während der Nintendo Switch 2 Direct angekündigt und wird als „Tarnished Edition“ veröffentlicht.

Ein Multiplayer-Spin-off, Elden Ring: Nightreign, wird dieses Jahr ebenfalls veröffentlicht. Basierend auf der Welt von Elden Ring lockert Nightreign das lange Einzelspieler-Abenteuer als ein rasantes Koop-Actionspiel mit Roguelike-Elementen auf. Jeder Lauf findet über drei Nächte statt (was eine Gesamtdauer von etwa 30-45 Minuten bedeutet) mit einer Karte, die im Battle-Royale-Stil immer kleiner wird. Teilnehmende – entweder allein oder in Dreiergruppen – wählen eine von acht Klassen und müssen alle drei Nächte überleben, was in einem letzten Bosskampf gipfelt. Elden Ring Nightreign wird am 30. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC veröffentlicht. Hier ein Trailer zum neuen Game für euch: