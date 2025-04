Anforderungen zu Elden Ring Nightreign: Das muss euer PC können

Einen Monat vor dem Veröffentlichungsdatum am 30. Mai hat FromSoftware die endgültigen PC-Anforderungen für Elden Ring Nightreign enthüllt.

Elden Ring Nightreign am PC

In einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigte das Studio sowohl die Mindest- als auch die empfohlenen Spezifikationen für diejenigen, die planen, es auf ihrem PC oder Laptop zu spielen. Elden Ring Nightreign wurde erstmals bei den Game Awards 2024 angekündigt und ist ein Spin-off-Koop-Spiel, das in der Elden Ring-Welt spielt. Das Spiel bietet eine prozedural generierte Karte in einem Gebiet, das als Limveld bekannt ist.

Ihr könnt die vollständigen Spezifikationen unten einsehen. Es ist erwähnenswert, dass dies die Anforderungen sind, die für den ersten Tag des Spiels angegeben worden sind und sich vielleicht irgendwann ändern könnten. Elden Ring Nightreign, das alleine oder mit zwei anderen Personen gespielt werden kann, soll am 30. Mai für PC, PlayStation- und Xbox Series-Konsolen erscheinen.

Die PC-Anforderungen

Mindestspezifikationen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-10600 oder AMD Ryzen 5 5500

Speicher: 12GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB oder AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: DirectX 12 (Feature Level 12.0)

Speicher: 30 GB

Empfohlene Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 11

Prozessor: Intel Core i5-11500 oder AMD Ryzen 5 5600

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB oder AMD Radeon RX Vega 56 8GB

DirectX: DirectX 12 (Feature Level 12.0)

Speicher: 30 GB

Erfüllt ihr die PC-Anforderungen, die man benötigt, um Elden Ring Nightreign zu spielen?