Forza Motorsport bekommt keine neuen Inhalte mehr

Forza Motorsport wird in Zukunft keine neuen Inhalte mehr erhalten, sagt sein Entwickler Turn 10. Das Team gibt’s nicht mehr!

Bye, Forza Motorsport

In einer Erklärung auf der offiziellen Forza-Website wurde angekündigt, dass der gesamte Fokus nun auf das kommende Forza Horizon 6 von Playground Games gelegt wird. „Vielen Dank für all Ihre Unterstützung bis 2025“, heißt es in der Erklärung. „Es ist unglaublich, die Leidenschaft der Community für Forza Motorsport zu sehen, und wir lieben es, mit Ihnen im Featured Multiplayer Rennen zu fahren und Ihre Autos und Driftfähigkeiten in Meetups zu sehen. Da unser Team seinen Fokus darauf verlagert, das bestmögliche Erlebnis mit Forza Horizon 6 im Jahr 2026 zu bieten, planen wir nicht, neue Autos, Strecken, Funktionen oder regelmäßige Fehlerbehebungen für Forza Motorsport einzuführen. Wir werden das Spiel jedoch weiterhin unterstützen, indem wir die Online-Server aktiv halten, spezielle Veranstaltungen und Wettbewerbe veranstalten und zuvor veröffentlichte Featured-Touren und Prämienautos monatlich wieder einführen.“

„So lange, bis dann alle Inhalte jederzeit für Sie verfügbar sind. Wir hoffen, dass Sie 2026 weiterhin mit uns auf Forza Motorsport Rennen fahren – wir sehen uns auf der Strecke.“ Forza Motorsport – das achte Spiel der Serie – wurde 2023 veröffentlicht und diente als Neustart der Reihe. Das Spiel hat seitdem 22 kostenlose Updates erhalten, von denen viele neue Strecken, Fahrzeuge und andere Verbesserungen enthalten. Nach der Nachricht im Juli, dass Turn 10 im Rahmen der Kürzungen von Microsoft zahlreiche Entlassungen erlitten hatte, behauptete der ehemalige Mitarbeiter Fred Russell jedoch auf seiner Facebook-Seite, dass Turn 10 „den Forza Motorsport-Bereich geschlossen habe und das Team nicht mehr da ist“, was darauf hindeutet, dass es jetzt als Support-Studio für Forza Horizon fungierte. Jetzt müssen wir abwarten, ob da noch etwas kommt oder Horizon 6 das neue Aushängeschild für Turn 10 Studios sein wird!