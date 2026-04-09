Forza Horizon 6 bekommt 6-Minuten-Gameplay-Video

Der Herausgeber Xbox Game Studios und der Entwickler Playground Games haben ein sechsminütiges „Prologue“-Gameplay-Video von Forza Horizon 6 veröffentlicht.

Grafisch opulentes Forza Horizon 6

In der Videobeschreibung heißt es: „Ein neues Horizon Festival beginnt! Diese Feier der Automobilkultur und -musik ist dafür bekannt, mit einem Knall zu beginnen, und dieses Mal ist keine Ausnahme. Fahren Sie neben einem Hochgeschwindigkeitszug in einem 2024er Nissan GT-R Nismo, nehmen Sie massive Sprünge in einem 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck, der für Schnee ausgestattet ist, holen Sie sich Ihren ersten Eindruck von den Touge-Straßen Japans in einem 1995er Porsche 911 GT2 und fahren Sie zum ersten Mal unseren Deckwagen, den 2025 GR GT Prototype. Lieder, Autos, Sprünge – der Prolog von Forza Horizon 6 ist die perfekte Einführung in Ihre Erfahrung in Horizon Japan.“ Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series und PC über Steam und Microsoft Store, gefolgt von PlayStation 5 später im Jahr 2026. Seht euch den Trailer gleich hier bei uns an!