Forza Horizon 5: Sieht auf der PS5 Pro sogar noch besser als auf der Xbox aus

Forza Horizon 5 ist nicht nur ein Port, da Playground Games enthüllt hat, dass die PS5-Version sogar exklusive Funktionen haben wird.

Forza Horizon 5 auf PS5 Pro

In einem neuen Blogbeitrag von Playground Games bestätigte der Entwickler, dass die PS5 Pro-Version des Spiels im Spiel und in der offenen Welt Raytracing im Spiel enthalten wird! Die Xbox-Versionen haben diese Funktion nämlich nur in Garagen. Obwohl dies wie ein einziges Detail nebenbei erscheinen mag, ist das unerhört, wenn man bedenkt, dass ein Xbox-Spiel auf der Konsole eines Konkurrenten technisch besser aussehen wird. Zumindest sollten die allgegenwärtigen Autoreflexionen auf der PS5 Pro viel besser aussehen. Außerdem kündigte Playground Games auch die grafischen Modi an, die Spieler auf der PS5-Version des Spiels erwarten können. Es gibt, wenig überraschend, zwei Modi zur Auswahl:

Leistungsmodus (60 fps)

Qualitätsmodus (30 fps)

Playground Games stellt klar: „Auf PS5 Pro erhält der Leistungsmodus eine erhöhte visuelle Wiedergabetreue, während der Qualitätsmodus Ray-Trace-Autoreflexionen zu Rennen und in der offenen Welt hinzufügt.“ Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das Spiel vorzubestellen: Euch gewährt die Premium Edition am 25. April drei Tage Vorabzugang, während alle mit dem Basisspiel ihre Rennkarriere „erst“ am 28. April beginnen. Egal, welche Version ihr dann tatsächlich vorbestellt, ihr bekommt die folgenden Artikel:

Das Cover-Auto von Forza Horizon 5: der 2021 Mercedes-AMG Mercedes-AMG ONE

5.000 #Forzathon-Punkte, die zum Kauf von Autos und Kosmetika verwendet werden können

5 Backstage-Pässe, mit denen du jedes schwer zu findende Auto im Backstage Shop freischalten kannst

Zusätzlich bietet das Game auf PS5 Crossplay, so dass ihr von Anfang an mit allen Freunden auf anderen Plattformen herumheizen könnt. Forza Horizon 5 wurde 2021 veröffentlicht und ist eines der besten Rennspiele überhaupt – in meinem Testbericht erfahrt ihr, wieso. Das Game erscheint am 28. April 2025 nun auch für die PS5 – werdet ihr euch es holen?