Forza Horizon 5 (PS5): Das sind die Deluxe- und Premium-Vorbestellerboni

Forza Horizon 5 hat die Vorbestellungsboni für alle drei PS5-Editionen enthüllt, die In-Game-Währungen und ein seltenes Auto enthalten.

Zu Forza Horizon 5 auf PS5

Während PlayStation-Fans durchwegs begeistert zu sein scheinen, diesen erstklassigen Fahrsimulator auf ihrer Plattform zu haben, sind nicht alle mit dem Vorbestellungspaket für das Spiel zufrieden. Denn Fans können bereits alle drei Forza Horizon 5-Editionen – Standard, Deluxe und Premium – kaufen, einschließlich des Bonuspakets. Ein Detail, das die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen hat, ist der viertägige Early-Access-Bonus mit der Premium-Edition, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel ursprünglich 2021 veröffentlicht wurde. Dies könnte einer der seltenen Fälle in der Gaming-Geschichte sein, in denen eine Gruppe von Spielern frühzeitigen Zugang zu einem Spiel erhält, das seit über vier Jahren auf dem Spiel erhältlich ist.

In einem Blogbeitrag auf Forza.net kündigten die Entwickler das Willkommenspaket für Vorbestellungen an, das allen Spielern kostenlos ist und gewährt wird, unabhängig davon, welche Edition sie im Voraus kaufen. Zu den Boni gehören #Forzathon-Punkte, eine In-Game-Währung zum Kauf von Autos und Kosmetika, Backstage-Pässe, die einige der ikonischen Autos von Forza Horizon 5 freischalten, und ein kostenloses ikonisches Fahrzeug: der 2021 Mercedes-AMG ONE. Es ist auch erwähnenswert, dass die Vorbestellung der Premium-Edition den Zugang zum Spiel am 25. April, vier Tage vor dem weltweiten PS5-Start, ermöglicht.

Liste der Forza Horizon 5 PS5 Vorbestellungsboni

Der 2021 Mercedes-AMG ONE

5.000 #Forzathon-Punkte

5 Backstage-Pässe

Viertägiger Early Access (exklusiv für die Vorbestellung der Premium-Edition)

Fans sind nicht gerade beeindruckt von diesen Willkommenspaketen. Sie argumentieren, dass die meisten dieser Artikel kostenlos freigeschaltet werden können und dass der frühe Zugriff den Preis der Premium-Edition nicht rechtfertigt. Die Vorbestellungsboni des Rennspiels entsprechen vielleicht nicht den Erwartungen der Fans, aber die positive Reaktion der PlayStation-Community (vor allem, da das Spiel schöner wird als auf der Xbox!) auf die Hinzufügung dieser Xbox-Exklusivität könnte in Zukunft weitere Angebote wie diese auslösen. Nach der Bestätigung von Forza Horizon 5 für PS5 tauchten Gerüchte auf, die darauf hindeuteten, dass Halo und Gears of War bald zu PlayStation kommen könnten. Unabhängig davon, ob diese Gerüchte wahr sind oder nicht, könnte der allmähliche Rückgang der Exklusivität in der Branche eine gute Nachricht für alle sein und eine integrativere Zukunft auf allen Plattformen signalisieren. Oder verhilft es nur Sony und Nintendo zum Vorteil?