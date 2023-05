Florian Zellers The Son ab 12.5.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Falls ihr den Kinoauftritt von Florian Zellers neuestem Werk The Son verpasst haben, so könnt ihr euch den 12.5.2023 im Kalender markieren, denn da erscheint der Film mit Jugh Jackman in der Hauptrolle auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Es könnte nicht besser laufen für den New Yorker Anwalt Peter. Die Karriere lässt keine Wünsche offen und er ist glücklich mit seiner Partnerin Beth. Das ändert sich schlagartig, als eines Tages seine Ex-Frau Kate vor der Tür steht. Sie ist voller Sorge um ihren gemeinsamen Sohn Nicholas. Er schwänzt die Schule, ist verstört und wie ausgewechselt. Er will auch nicht mehr länger bei seiner Mutter leben. Peter nimmt seinen Sohn bei sich auf und kümmert sich hingebungsvoll um ihn. Kate und Peter sind entschlossen, alles zu tun, um ihrem Sohn zu helfen. Doch wird das für einen Neuanfang reichen?