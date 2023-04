Flash Sale bei tink: 10 Prozent Extra-Rabatt auf alle Nuki 3.0 Pro-Bundles

Nie wieder Sorgen um den sicheren Verschluss der Wohnungstür auf Reisen? Mit dem Nuki Smart Lock ist die intelligente Zutrittskontrolle einfach gestaltet!

Über den Flash Sale bei tink

Der Premium-Online-Händler tink ruft deshalb bis 10. April 2023 den Nuki-Flash-Sale aus und bietet einen 10 Prozent Extra-Rabatt auf alle Nuki 3.0 Pro Bundles. Dafür einfach den Code NUKI10 verwenden. Die Top-Deals exklusiv bei tink.at sichern und unbesorgt verreisen! Denn die kommenden Monate versprechen Sonnenschein, Reisen und deshalb auch eine erhöhte Gefahr für Einbrüche. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung, um das eigene Zuhause sicherer zu machen: smarte Türschlösser. Sie bieten Komfort und Flexibilität sowie eine ortsunabhängige Sicherheitskontrolle. Mit einem intelligenten Schloss lässt sich der Zugang zu den eigenen vier Wänden jederzeit und von überall überwachen. Und das Beste? Mit einem smarten Türschloss kann man sich auf Reisen entspannen und die Sonne ganz ohne Sorgen genießen.

Sesam öffne dich, in drei Schritten

Ob dauerhaft oder temporär: Zugangsberechtigungen für die eigenen vier Wände verteilen war noch nie so einfach und flexibel. Egal ob von der Couch aus oder beim Dinner im Urlaub – ein Nuki Smart Lock (zu unserem Testbericht) macht intelligentes Wohnen komfortabler und zugleich einfacher. Drei Schritte genügen, und die Tür öffnet sich smarter denn je:

Um dauerhafte oder einmalige Zutrittsberechtigungen zu erstellen, klickt man in der Nuki-App einfach auf den gewünschten Smart Lock und klickt auf „Einstellungen“. Dann wählt man „Benutzer verwalten“, um so spielerisch Personen hinzuzufügen. Sofort wird ein Einladungscode generiert, der mit Familie, Bekannten und Freund:innen geteilt werden kann. Der Code wird in der kostenfreien Nuki-App (für iOS und Android) eingegeben, und schon lässt sich die Tür ganz einfach öffnen und schließen.

Mit dem Nuki Smart Lock 3.0-Komplett Set ist man jederzeit und überall geschützt, ohne sich über lästige Schlüsselsuche oder einen teuren Schlüsseldienst Gedanken machen zu müssen. Mit bis zu 200 virtuellen Schlüsseln können Freund:innen oder Lieferant:innen Zugang erhalten – via Knopfdruck auch nur zeitlich begrenzt. Und wie das funktioniert? Das Smart Lock lässt sich praktisch mit dem Smartphone und der Smartwatch öffnen, aber auch mit einem Nuki Fob oder einem Zahlen-Code auf dem Keypad. Alles ist so einfach, ganz wie die Montage des Türschlosses, denn das Set wird in nur wenigen Minuten an der Innenseite der Tür angebracht. Und das Beste daran? Es lässt sich rückstandslos entfernen und eignet sich damit ebenso für Mietobjekte.

Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro Komplett Set inklusive Fob, Door Sensor und Keypad ist ab sofort mit dem Code NUKI10 zu einem Aktionspreis von 341,- Euro (statt 456,- Euro) auf tink.at verfügbar.

Weitere Deals gefällig?