Flagship Smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra ab sofort in Österreich erhältlich

Das Flagship Smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra betritt ab sofort den österreichischen Smartphone-Markt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Smartphone-Kamera, einem Top-Display mit Dolby Vision HDR und einer leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 888-Mobilplattform, bringt das Premium-Gerät von Xiaomi ein tolles Gesamtpaket auf den Markt.

Einzigartiges Kamerasystem als Schlüssel zum Erfolg



Das Triple-Kamera-Array verfügt über extrem leistungsstarke Hardware und eine fortschrittliche Software: Die 50-MP-Hauptkamera verwendet den größten Smartphone-Kamerasensor, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Der High-End-Sensor ist der erste, der eine Größe von 1/1,12″ erreicht und in der Lage ist, atemberaubende 4-in-1 2,8μm Superpixel zu produzieren. Zudem ist das Smartphone mühelos in der Lage helle und detaillierte Bilder mit nur 0,02 Lux Licht aufzunehmen. Das Mi 11 Ultra ist außerdem das erste XIAOMI-Smartphone mit einem Multi-Point-Direkt-Time-of-Flight-Laserfokussystem, das über eine genaue 64-Zonen-Tiefenkarte verfügt und so schneller, präziser und mit einem größeren Sichtfeld fokussieren kann.

Mit einem 48-MP-Periskopobjektiv mit 5-fachem optischem Zoom ausgestattet, bietet es zudem einen 10-fachen Hybridzoom und einen 120-fachen Digitalzoom. Die 48-MP-Ultraweitwinkel-Kamera ist ebenso leistungsstark, mit dem gleichen Sony IMX586-Sensor, der es ermöglicht, ein atemberaubend breites 128°-Sichtfeld zu erfassen. Das beeindruckende, kompromisslose Hardware-Setup ist mit einem leistungsstarken KI-Algorithmus unterlegt, der die Objektivverzerrung effizient korrigiert, um einen optimalen Effekt für Landschafts- und Gruppenfotos zu gewährleisten.

Das Mi 11 Ultra baut auf dem Erbe der vergangenen Smartphone-Generation auf und verfügt über die Technologien Dual Native ISO Fusion und Stagger-HDR, die mit dem Mi 10 Ultra eingeführt wurden. Genauso gut agiert das Gerät bei der Aufnahme von Videos. Alle drei Kameras des Telefons unterstützen 8K-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde, wobei die Hauptkamera gestaffeltes HDR unterstützt und so eine exzellente Bildqualität und eine präzise, dynamische Darstellung von Licht und Schatten gewährleistet.