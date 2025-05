Fix: Unser nächster Rechner kommt von GAMINGPC.STORE!

GAMINGPC.STORE hat sich als eine der führenden Adressen für hochwertige Gaming-PCs in Österreich etabliert. Lest hier, warum das so ist!

Was ist GAMINGPC.STORE?

Im Rahmen einer Redaktionstour durfte ich die Köpfe (danke, Hannes!) hinter GAMINGPC.STORE kennenlernen. Als österreichisches Unternehmen mit Sitz in Linz bietet die Manufaktur individuell konfigurierbare Gaming-Systeme, die von PC-Enthusiasten für alle entwickelt und gebaut werden. Der Fokus auf Qualität, persönlichen Service und österreichische Handwerkskunst macht den Anbieter zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die einen zuverlässigen, leistungsstarken Gaming-PC suchen.

Während des Gesprächs vor Ort wurde rasch klar, was das Team motiviert. Bei GAMINGPC.STORE steht eine klare Vision im Mittelpunkt: Gaming ohne Kompromisse. Das Unternehmen wurde von PC-Fans gegründet, die ein klares Ziel verfolgen: Systeme zu bauen, die nicht nur heute überzeugen, sondern auch noch in Jahren. Was sie antreibt, ist die Frustration darüber, wie oft unerfahrene Nutzer von großen System-Integratoren mit minderwertigen Komponenten abgezockt werden – besonders bei Teilen, die man nicht sofort sieht.

Hochprofessionell und fair

Ich durfte dabei auch zusehen, wie eines der hochwertigen Geräte gebaut wurde. Kabelmanagement, Farbgebung nach Wunsch und natürlich umfangreiche Qualitätschecks stehen hier an der Tagesordnung. Ihr Versprechen lautet: Keine Kompromisse – weder bei der Leistung noch bei der Qualität. Jeder PC, der das Haus verlässt, wird mit höchster Sorgfalt geplant, optimiert und von Hand zusammengebaut. Sie sparen nicht an der falschen Stelle und stehen für Systeme, die durchdacht, langlebig und leistungsstark sind.

Dabei ist auch der Preis sehr fair gehalten: Anstatt wie so mancher Marktbegleiter Komplett-PCs Hunderte Euro zu machen, bleibt hier preislich alles im Rahmen. Die Vision des Unternehmens ist zudem klar: Alle verdienen einen PC, der einfach passt. Bei GAMINGPC.STORE ist das Team überzeugt davon, dass Technik nicht nur funktional, sondern auch langlebig und nachhaltig sein muss. Daher verzichten sie auf Billigkomponenten, die oft nur kurzfristig glänzen und setzen stattdessen auf hochwertige, getestete Teile.

Mehr als nur ein Store

Seit bald zwei Jahren gibt es das last by Schachermayer, das sich in der Lastenstraße 42 in 4020 Linz befindet. Dort sitzt auch GAMINGPC.STORE, dessen besonderes Merkmal es ist, dass alle PCs dort per Hand zusammengebaut und auch getestet werden. „Wir bauen sämtliche PCs in unserer Manufaktur in Linz (OÖ). Unser Team stellt sich jeder individuellen Anforderung und dank jahrelanger Erfahrung setzen wir sämtliche Kundenwünsche bestmöglich um“, heißt es auf der Webseite. Im last by Schachermayer befindet sich neben dem Comic-Shop Genduron auch das eine oder andere Areal, das voll mit Gaming-PCs und Konsolen ist.

Diese Fläche ist auf Wunsch mietbar und bietet neben einem 100-Zoll-TV die Möglichkeit, verschiedenste Gaming-Rechner und Monitore aller Größen und Arten auszuprobieren. Hier wurde ich hinter das Steuer eines virtuellen Formel 1-Boliden gebeten, wahlweise mit gebogenem Display oder VR-Headset. Ganz anders als Gran Turismo 7 oder Forza Horizon 5 – ein Wahnsinns-Erlebnis! (Dementsprechend unvorbereitet habe ich versagt, aber dennoch tröstende Worte bekommen.) Was ihr auch immer ausprobieren wollt, das Team gibt euch im Rahmen seiner Möglichkeiten dann die Chance dazu!

GAMINGPC.STORE: Produkte für alle

Als Manufaktur mit Handschlagqualität legt das Team nach dem Zusammenbau noch selbst den Maßstab an, prüft jedes Gerät sorgfältig vor der Auslieferung und geht auch auf spezielle Kundenwünsche ein. Zudem gibt es auch einen begeisterten Support, der meiner Meinung nach weit über das übliche Maß hinausgeht. Selbst bei Software- oder Firmware-Themen steht GAMINGPC.STORE zur Verfügung: Diese äußerst nahbare und menschliche Herangehensweise unterscheidet sie deutlich von Online-Händlern und großen PC-Ketten.

GAMINGPC.STORE bietet eine breite Palette an Gaming-PCs, die auf verschiedene Bedürfnisse und Budgets zugeschnitten sind. Anstatt sich rein auf den Premium- und High-End-Bereich zu versteifen (das wäre ja leicht), gibt es wirklich für alle ein Angebot. Wer sich nach dem Wälzen der Website noch immer nicht sicher ist, kann sich auch vom geduldigen Team während eines Termins beraten lassen und dann zu einer informierten Entscheidung kommen. Wie diese dann schlussendlich ausfällt, das Angebot umfasst mehrere Produktlinien:

Die Streamer-Serie

Die Streamer-Serie ist für anspruchsvolle Nutzer konzipiert, die nicht nur Gaming, sondern auch Streaming und Content Creation betreiben. Besonders hervorzuheben ist die optimierte, leise Kühlung, die für einen fast geräuschlosen Betrieb sorgt, was gerade beim Streamen von großem Vorteil ist. Ein konkretes Beispiel ist der Streamer Fun AMD mit einem AMD Ryzen 5 9600x, einer NVIDIA RTX 5070 (12 GB, GDDR7), 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 2 TB NVME M.2 SSD für 2.000,- Euro.

Die Quiet iCUE-Serie

Für diejenigen, die neben massiger Power ein noch leiseres Betriebsgeräusch suchen, gibt es die Quiet iCUE-Serie. Diese PCs sind gemacht für alle, die keine Kompromisse eingehen – weder bei der Leistung noch beim Style. Mit noch mehr von allem sind diese Systeme sowohl leise Kraftpakete als auch echte Hingucker. Mein Favorit ist da der Quiet iCUE Dreams AMD mit einem Ryzen 7 9700x, einer RTX 5080 (16 GB, GDDR7), 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 2 TB-SSD um 3.000,- Euro.

Die Xplorer-Serie

Die Xplorer-Serie steht für kompakte Power und maximale Flexibilität. Diese Systeme sind ideal für unterwegs oder kleine Setups und bieten dennoch Top-Leistung mit Intel/AMD CPUs und NVIDIA Grafikkarten. Hier ist ein potenter Vertreter etwa der Xplorer Intel mit einem i5 1440f-Prozessor (10 Kerne bis zu 4,7 GHz), einer GeForce RTC 5060 (8 GB, GDDR7), 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und 1 TB SSD um 1.200,- Euro.

Individuallösungen möglich

Neben den vorkonfigurierten Systemen bietet GAMINGPC.STORE auch die Möglichkeit, einen PC nach eigenen Wünschen zu konfigurieren. „Entscheide selber, welche Bauteile du in deinem neuen Gaming PC eingebaut haben willst!“, lautet das Versprechen. Diese Option ist ideal für erfahrene Fans, die genau wissen, welche Komponenten sie benötigen. Ab 899,- Euro geht’s los!

Über GAMINGPC.STORE

Als österreichischer Entertainment-Blog haben wir mehrere gute Gründe, unseren nächsten Gaming-PC bei GAMINGPC.STORE zu kaufen: Mit ihrem Standort in Linz ist GAMINGPC.STORE für uns leicht erreichbar. Die Manufaktur kann zu den Öffnungszeiten (DI: 09:00-14:00, MI: 15:30-19:00, DO: 15:30-19:00, FR: 14:00-20:00, SA: 14:00-18:00 Uhr) besucht werden, was euch zudem eine persönliche Beratung ermöglicht.

Zudem bietet GAMINGPC.STORE kurze Lieferzeiten innerhalb Österreichs (maximal 5-10 Werktage). Dies bedeutet, dass wir unseren neuen Gaming-PC schneller erhalten, der zudem auf Herz und Nieren geprüft wurde, und bei eventuellen Problemen auch einen lokalen Ansprechpartner haben. Die überragende Qualitätssicherung und der tolle Service machen es einfach, das Team rund um das Unternehmen weiterzuempfehlen!

Das Plug & Play-Versprechen überzeugt

Als Gaming-Enthusiast ist GAMINGPC.STORE für mich die ideale Wahl für den nächsten PC-Kauf. Die Kombination aus hochwertigen Komponenten, persönlichem Service, regionaler Nähe und der Philosophie „Gaming ohne Kompromisse“ überzeugt auf ganzer Linie. Die Möglichkeit, den PC entweder aus vorkonfigurierten Modellen auszuwählen oder komplett nach eigenen Wünschen zu konfigurieren, bietet allen die Flexibilität, genau das System zu erhalten, das benötigt wird.

Besonders fair finde ich, dass ihr als Kund*innen wertgeschätzt werdet. Weder wird euch die Zeit gestohlen, noch wird euch etwas verkauft, was ihr gar nicht benötigt: Geduldig und vorurteilsfrei wird auf all eure Fragen eingegangen, bis ihr zum Schluss eine informierte Entscheidung bezüglich dem Kauf eures Geräts treffen könnt. Unser nächster Gaming-PC wird definitiv von GAMINGPC.STORE kommen – da bin ich sicher!