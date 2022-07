Firestarter ab 25.8.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die die packende Neuverfilmung von Stephen Kings Klassiker Feuerkind im Kino verpasst haben – Firestarter erscheint am 25.8.2022 auf DVD und Blu-ray im Handel.

Worum geht’s?

Seit mehr als einem Jahrzehnt befinden sich Andy (Zac Efron, “Extremely Wicked”, “Shockingly Evil and Vile”, “Greatest Showman”) und Vicky (Sydney Lemmon, “Fear the Walking Dead”, “Succession”) auf der Flucht: Verzweifelt versuchen sie, ihre Tochter Charlie (Ryan Kiera Armstrong, “American Horror Story”, “The Tomorrow War”) vor einer geheimnisvollen Regierungsbehörde zu verstecken, die ihre einzigartige Fähigkeit, Feuer zu entfachen, als Massenvernichtungswaffe einsetzen will.

Andy hat seiner Tochter beigebracht, ihre durch Wut oder Schmerz ausgelöste Fähigkeit zu kontrollieren. Doch für die nun elfjährige Charlie wird es immer schwieriger, das Feuer zu bändigen. Als durch einen Zwischenfall der Aufenthaltsort ihrer Familie offenbart wird, nimmt ein mysteriöser Agent (Michael Greyeyes, “Wild Indian”, “Rutherford Falls”) die Verfolgung auf, um Charlie ein für alle Mal in die Gewalt der obskuren Organisation zu bringen.