Universal Pictures bringt Firestarter am 12.5.2022 in die Kinos

Gute Nachrichten für die Fans von Stephan Kings Neuverfilmungen – Universal Pictures bringt Firestarter mit Zac Efron am 12. Mai dieses Jahres in die heimischen Kinos.

Worum geht’s?

In der packenden Neuverfilmung von Stephen Kings Klassiker „Feuerkind“ muss ein Mädchen mit außergewöhnlichen pyrokinetischen Kräften ihre Familie und sich selbst gegen finstere Mächte schützen, die sie in ihre Gewalt bringen und kontrollieren wollen. FIRESTARTER stammt von den Produzenten des Thrillers Der Unsichtbare.

Seit mehr als einem Jahrzehnt befinden sich Andy (Zac Efron, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Greatest Showman) und Vicky (Sydney Lemmon, Fear the Walking Dead, Succession) auf der Flucht: Verzweifelt versuchen sie, ihre Tochter Charlie (Ryan Kiera Armstrong, American Horror Story, The Tomorrow War) vor einer geheimnisvollen Regierungsbehörde zu verstecken, die ihre einzigartige Fähigkeit, Feuer zu entfachen, als Massenvernichtungswaffe einsetzen will.