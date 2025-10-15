Dissidia Duellum Final Fantasy (iOS, Android) angekündigt

Square Enix hat Dissidia Duellum Final Fantasy nun offiziell angekündigt, ein mobiles Spin-off, das im heutigen Tokio spielt. Vorher wussten wir noch nicht viel – was erwartet uns?

Über Dissidia Duellum Final Fantasy

Das iOS- und Android-Spiel wird als „3 gegen 3 Team Boss Battle Arena“ beschrieben und wird 2026 veröffentlicht. Wir treten in Dreierteams an und müssen laut Square Enix „mächtige Fähigkeiten einsetzen, um den Boss schneller zu besiegen als das gegnerische Team“. Das Spiel lässt euch in die Haut von „Final Fantasy-Kriegern, die mit voller japanischer Sprachausgabe in die moderne Welt gerufen werden“, schlüpfen. Es gibt derzeit 10 bestätigte Charaktere für das Spiel, die die Final Fantasy-Serie umfassen, die jeweils einen von vier Kampfstilen abdecken – Fernkampf, Nahkampf, Support und Agil (oder wohl Schurke). Die derzeit bestätigten Figuren sind:

Warrior of Light (Final Fantasy)

Kain Highwind (Final Fantasy 4)

Krile Mayer Baldesion (Final Fantasy 5)

Terra Branford (Final Fantasy 6)

Cloud Strife (Final Fantasy 7)

Rinoa Heartily (Final Fantasy 8)

Zidane Tribal (Final Fantasy 9)

Lighting (Final Fantasy 13)

Gaia (Final Fantasy 14)

Prompto Argentum (Final Fantasy 15)

Da das Spiel im modernen Tokio und nicht in einer Fantasy-Umgebung spielt, wurde jeder Charakter neu gestaltet und kann mit zahlreichen Outfits angepasst werden. „Ein riesiger Kristall erscheint in der Stadt Tokio“, heißt es in der Handlung des Spiels. „Der blau leuchtende Kristall vermischte sich in den Alltag und wurde zu einer vertrauten Präsenz. „Diese friedlichen Zeiten kamen jedoch plötzlich zu Ende. Seltsame Monster erscheinen aus einer mysteriösen, bedrohlichen Energie, die den Kristall verschmutzt und die Menschheit zur Verzweiflung treibt. Während der Terror die Stadt beherrscht, tauchen bewaffnete Krieger auf, als ob sie auf einen Hilferuf antworten würden. Als sie ihre Identität verbergen und nach dem Kampf schnell verschwinden, begannen die Leute, sie ‚Geister‘ zu nennen…“ Eine geschlossene Beta für Dissidia Duellum Final Fantasy wird vom 7. bis 14. November stattfinden, nur für Spieler in Japan, den Vereinigten Staaten und Kanada. Sie können sich dafür auf der offiziellen Website des Spiels bewerben.