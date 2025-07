Final Fantasy 9 wird 25: Kommt jetzt tatsächlich ein Remake?

Final Fantasy IX steht kurz vor seinem 25-jährigen Jubiläum; und nun werden schöne Final Fantasy 9-Artworks geteilt. Zufall?

Zu Final Fantasy 9

Am 7. Juli 2000 wurde das Game ursprünglich auf der PSone veröffentlicht, und Square Enix scheint etwas vorzuhaben. In den letzten Tagen hat der Entwickler den Einsatz erhöht und brandneue Kunstwerke geteilt. Es werden immer mehr, und die Fans geraten langsam in Ekstase. Denn von einem Final Fantasy IX-Remake wird seit extrem langer Zeit geredet, und es gibt wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, um es zu enthüllen, als das 25-jährige Jubiläum des Spiels. Einige Fans vermuten also, dass diese Kunstwerke tatsächlich Konzeptkunst für diese Neuinterpretation sind.

Andere denken nur, dass es ein verlockender Scherz für eine Art Ankündigung ist. Wir haben sogar Box-Art-Modelle. Was auch immer es ist, die Final Fantasy IX-Fans werden ein wenig verrückt. Wie auch immer, vielleicht werden in der nächsten Tagen noch mehr Kunstwerke auftauchen. Wir sollten betonen, dass es keine Garantie gibt, dass Square Enix etwas ankündigen wird, wenn der 7. Juli kommt. Die alte Binsenweisheit bewahrheitet sich wieder einmal, und an dieser Stelle sei es ausgeschrieben: Das Final Fantasy IX-Remake ist nicht offiziell und wurde noch nie bestätigt. Aber wenn was dran ist, wird es kommen, wenn es kommt.