Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Vergleich zwischen PC, PS5, Xbox und Switch 2

Obwohl es von Square Enix nicht explizit angegeben wird, scheint es, dass die Absicht des Videos darin besteht, zu zeigen, wie die Nintendo Switch 2 – bekanntlich weniger leistungsstark als die anderen Plattformen – in der Lage ist, mit der visuellen Qualität Schritt zu halten. Tatsächlich kann es manchmal schwierig sein, den Unterschied zwischen allen vier Videos zu erkennen, wobei die einzigen bemerkenswerten Änderungen Dinge wie die Qualität der Bodentextur bei Nahaufnahmen sind (z. B. bei 48 Sekunden, wenn Cloud auf dem Boden landet).

Eine Sache, die jedoch beachtet werden sollte, ist, dass das Video von Square Enix mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, was bedeutet, dass es unmöglich ist, die Bildrate jedes Spiels zu vergleichen. Die PS5-Version verfügt über einen Leistungsmodus, der es ermöglicht, das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde zu laufen, während die PC-Version auch mit einer höheren Bildrate laufen kann. Square Enix hat jedoch bereits bestätigt, dass die Switch 2-Version „mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde“ laufen wird. Die Switch 2-Version von Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint am 22. Januar zusammen mit der PC- und Xbox Series X/S-Version.