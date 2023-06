Final Fantasy 7 Rebirth Releasetermin und neuer Trailer enthüllt

Während der gestrigen Summer Game Fest Liveshow enthüllte Square Enix einen neuen Gameplay-Trailer für Final Fantasy 7 Rebirth, den sehnlichst erwarteten nächsten Teil des gefeierten Remakes von Final Fantasy 7. Der Trailer deutet die geheimnisvollen Elemente der Story an und zeigt das spannende Kampfsystem sowie die weitläufige Welt, auf die Spieler*innen sich Anfang 2024 freuen können.

Was erwartet euch?

Final Fantasy 7 Rebirth ist der zweite Teil des Remakes von Final Fantasy 7, in dem die Story des Kultspiels, welches das RPG-Genre neu definierte, in drei eigenständigen Spielen neu interpretiert wird. Das Spiel beginnt mit den Helden Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Red XIII nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar. Sie begeben sich auf die Jagd nach Sephiroth, dem rachsüchtigen Schwertkämpfer aus Clouds Vergangenheit, der für tot gehalten wurde. In diesem eigenständigen Abenteuer erkunden Spieler*innen eine weitläufige Welt, die dank der vollen Leistung der PS5-Konsole zum Leben erweckt wird und ein neues Niveau grafischer Qualität erreicht. Während Spieler*innen eine spannende Erzählung voller Mysterien erleben, verfolgen sie auch die persönliche Reise aller Gruppenmitglieder und wie ihre gemeinsamen Abenteuer die Bande zwischen ihnen stärken, sodass sie besser zusammenarbeiten und sich mächtigen Gegnern stellen können.