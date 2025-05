Final Fantasy 11: Die treuen PC-Fans halten das MMO nach wie vor am Leben

Der Regisseur von Final Fantasy 11 sagt, dass das Spiel letztes Jahr beendet hätte werden sollen, aber der Fan-Support hat es am Leben erhalten.

Die Erfolgsgeschichte von Final Fantasy 11

Final Fantasy 11 wurde ursprünglich 2002 in Japan für PS2 und PC veröffentlicht, bevor es in den folgenden Jahren nach Nordamerika und Europa kam. Im Jahr 2006 erhielt das Spiel auch einen Xbox 360-Port. Die Server für die Xbox 360- und PS2-Versionen endeten im Jahr 2016, aber die PC-Version ist bis heute spielbar. In einem Interview mit Dengeki Online sagte der aktuelle Direktor des Spiels, Yoji Fujito, dass Square Enix vor dem 20-jährigen Jubiläum des Spiels im Jahr 2022 sich bereits darauf vorbereitet hatte, die Unterstützung für die PC-Version im Jahr 2024 möglicherweise zu beenden, nachdem die Voracious Resurgence-Storyline des Spiels beendet war. „Es gab eine echte Möglichkeit, dass 2024 das Jahr sein würde, in dem Updates zu Ende gehen würden, da das Spiel in einen sogenannten Wartungsmodus übergeht, in dem nur die Systemwartung durchgeführt wird“, sagte Fujito.

Stattdessen wurde beschlossen, dass das Spiel fortgesetzt wird, weil sich die Spieler weiterhin in das Spiel einloggen – das seit seinem Start im Jahr 2002 die gleiche monatliche Abonnementgebühr verlangt – und dem Entwicklungsteam „viel Unterstützung“ zeigten. Anstatt ein Spiel zu schließen, das ursprünglich auf der PS2 veröffentlicht wurde, gab Square Enix nun bekannt, dass es eine neue Reihe von Updates für das Spiel bringt, darunter ein neues hochstufiges Missions-Schlachtfeld, Gameplay-Konfigurationsanpassungen, eine neue Moralanzeige, die Möglichkeit, die Rasse eines Charakters zu ändern und neue Inhalte für das Limbus-Kampfsystem. Letztes Jahr führte Final Fantasy 14, das ebenfalls ein MMO ist, eine Crossover-Alliance Raid-Serie ein, in der die Spieler nach Vana’diel reisen, dem Land, in dem Final Fantasy 11 spielt.