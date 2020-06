„FIFA-Gate“: Serie El Presidente ab 5.6.2020 auf Amazon Prime

Die Amazon Original Serie El Presidente, die die Ereignisse rund um das sogenannte „FIFA-Gate“ beleuchtet, erscheint am 5. Juni auf Amazon Prime. In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.

Zum hochkarätigen Cast der Amazon Original Serie gehören unter anderem Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) und Paulina Gaitán (Diablo Guardian). Autor und Regisseur ist der Oscar®-prämierte Regisseur und Drehbuchautor Armando Bo (Birdman), der auch als ausführender Produzent der Serie fungiert, sowie die Regisseure Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) und Gabriel Díaz (Bala Loca).