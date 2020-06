FIFA 21 und Madden NFL 21 im Next-Gen-Trailer gezeigt

Unter dem Schlagwort Next Level zeigt der Spiele-Gigant zwei seiner neuen Ableger im Trailer. Bei der EA Play Live-Show wurde das Video gezeigt, hier an dieser Stelle für euch:

EA zeigt im Trailer etwas von FIFA 21 und Madden NFL 21 – und nebenbei werden Stärken der neuen Konsolengeneration erwähnt. Was die Games so ausmacht, lest ihr hier!

Als Allererstes sollen „blitzschnelle Ladezeiten“ sich merklich auswirken, gerade bei Simulationen ist so etwas gerne gesehen. Nicht nur das, beide Sportspiele werden auch mit „lebensechter Animationstechnologie“ aufwarten. War das bei den Vorgängern etwa nicht so? Die verbesserte Beleuchtung und die Kraft beider Konsolen wird wohl besser aussehende Stadien produzieren. Klar ist dabei auch, dass auch die Spielermodelle feiner werden, die einzelnen Muskelgruppen besser sichtbar werden und das dynamische Lighting für feiner aufgelöste Details sorgt. Auch das Wetter soll sich sichtbar auf die Kleidung der einzelnen Personen auswirken. Doch es wird in FIFA 21 und Madden NFL 21 nicht nur um die Optik gehen.

EA will sich genauso um den Sound kümmern, angeblich soll die Stadion-Atmosphäre bis in euer Wohnzimmer reichen. Ob dies nur für die PS5 mit der 3D-Audio-Tempest-Technologie gilt, wird sich erst zeigen. Auf alle Fälle sollen PS5-SpielerInnen haptisches Feedback vom DualSense-Controller bekommen. So sollt ihr jeden Schuss, Pass, Kick, jede Grätsche und jeden Stolperer auch spüren – darauf bin ich schon gespannt. FIFA 21 kommt schon am 9. Oktober 2020 für PS4, PC, Xbox One und Nintendo Switch. Madden NFL 21 hingegen erscheint bereits am 28. August 2020 für PS4, PC und Xbox One. Beide Spiele werden höchstwahrscheinlich zum Release der PS5 und Xbox Series X parat stehen, aber auch auf Google Stadia kommen. Was sagt ihr dazu?