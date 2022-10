Feuerwear Jules: Ein Untersetzer für alle Fälle

Zusammen mit dem Blumentopf Flora erweitert der Untersetzer Jules das Innenausstattungsportfolio des kreativen Upcyclers Feuerwear. Die Untersetzer überzeugen mit Style genauso wie mit Funktion. Auch als Mitbringsel für einen geselligen Abend ist Jules eine kreative Alternative oder passende Ergänzung zur mitgebrachten Flasche Wein. Und das Beste daran: Jules wandert weder in den Magen noch in die Schublade, sondern bleibt als Special Guest mit am Tisch und kümmert sich um die Getränke. Und auch als Gastgeschenk zum mit nach Hause nehmen machen die Untersetzer eine gute Figur.

Schluss mit dem alten Filz auf dem Schreibtisch im Büro oder im Homeoffice: Jetzt schont Jules aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch die Tischplatte. Denn egal, ob eisgekühltes Kaltgetränk oder frisch aufgebrühter Tee: Jules trotzt Hitze und Kälte gleichermaßen. Der besonders robuste und langlebige Feuerwehrschlauch ist problemlos abwischbar und für Innen genauso geeignet wie für den Außenbereich. Selbst hartnäckige Flecken wie Kaffee, Rotwein oder eingetrocknete Flüssigkeiten, lassen sich im Handumdrehen entfernen.

Rutschfest und abwischbar

Die rund 10 cm großen, runden Untersetzer bestehen aus zwei Schichten aneinander genähtem, recyceltem Feuerwehrschlauch. Dies macht sie zu einem nahezu 100-prozentigen Recyclingprodukt. Die Unterseite von Jules ist aus dem beschichteten inneren Teil des Feuerwehrschlauchs gefertigt. Das macht den Untersetzer rutschfest – ein echter Vorteil gegenüber vergleichbaren Produkten. Für die Oberseite von Jules wird ein aneinanderhängendes Stück der Feuerwehrschlauch-Außenseite genutzt. Durch die so sichtbaren individuellen Aufdrucke und Gebrauchsspuren wird jedes Jules-Set zu einem zusammenhängenden Unikat. Für Minimalisten gibt es auch Sets aus einem Stück Schlauch, die keinerlei Aufdruck besitzen.