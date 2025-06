Fast Fusion (Nintendo Switch 2) bekommt ersten Trailer

Der erste Trailer zum Switch 2-Exklusivtitel Fast Fusion wurde veröffentlicht. Hier sind seine futuristischen Rennen in Aktion zu sehen!

Über Fast Fusion

Inspiriert von Hochgeschwindigkeits-Adrenalin-Titeln wie F-Zero und Wipeout läuft Fast Fusion mit bis zu 4K und unterstützt HDR und 5.1 Surround Sound. Es unterstützt auch die drahtlose GameShare-Funktion von Switch 2, was bedeutet, dass wir ganz einfach am lokalen Mehrspielermodus teilnehmen können, ohne eine separate Kopie des Spiels besitzen zu müssen. „Fast Fusion ist das schnellste Antigrav-Rennspiel, das Sie vielleicht je erlebt haben“, heißt es in der Beschreibung des Spiels. „Fahren Sie mit Ihrem Anti-Grav-Fahrzeug durch brillante Strecken wie den wunderschönen Redwood Forest, den Sturmplaneten Tempesta oder durch die erhabenen Höhen von Yama Crest.“

Es geht weiter: „Nutzen Sie die aufregende Fusion-Fähigkeit – mit Fusion können Sie Hunderte von verbesserten Rennmaschinen herstellen, indem Sie Ihre Lieblingsfahrzeuge zu neuen mit verbesserten Spezifikationen und einzigartigem Aussehen zusammenführen. Riskiere alles, indem du die neue Antigrav-Hypersprungtechnologie beherrschst, um deinen Gegnern einen Schritt voraus zu sein.“ Fast Fusion ist das vierte Spiel der Fast-Reihe von Rennspielen, die alle exklusiv für Nintendo-Konsolen waren und die alle dafür gelobt wurden, jede Generation von Nintendo-Hardware an ihre Grenzen zu drücken. Klingt gut für euch? Hier ist jedenfalls mal das allererste Video zum 15-Euro-Spiel: