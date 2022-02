Far Cry 6 Joseph DLC ab 8.2.2022 erhältlich

Für alle, die von den Far Cry Bösewichten nicht genug bekommen und nach Vaas und Pagan Min sehnsüchtig auf den Far Cry 6 Joseph DLC warten, hat Ubisoft nun gute Nachrichten. Der dritte und letzte DLC von Far Cry 6 Joseph: Kollaps erscheint als Teil des Season Pass ab dem 8. Februar auf Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Stadia sowie für Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store. Der DLC wird im Koop spielbar sein und mit dem Buddy Pass können Besitzer:innen des DLCs einen weiteren Far Cry 6-Spielenden (auf der gleichen Plattform) einladen – selbst wenn die eingeladene Person den DLC nicht besitzt.

Spielende werden in die Rolle von Joseph Seed schlüpfen, den ikonischen Bösewicht aus Far Cry 5 (hier geht’s zu unserem Test). In einer verdrehten Version von Hope County, Montana wird es eine brandneue Erfahrung zu erleben geben, welche durch das Roguelite-Genre inspiriert wurde. Mit einer Mischung aus intensiver Action und Storytelling bietet Joseph: Kollaps den Spieler:innen die einzigartige Möglichkeit, sich in Josephs gequälte Seele hineinzuversetzen und gegen seine ehemaligen Sektenanhängenden anzutreten, nachdem sein Glaube zusammengebrochen ist. Schließlich muss Joseph sich seinen Familienmitgliedern stellen, während er darum kämpft, seine inneren Dämonen zu besiegen.