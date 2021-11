Einmal möchte ich ein Böser sein – Far Cry 6 DLC Vaas Wahnsinn ab 16.11.2021 erhältlich

Ubisoft gab bekannt, dass der Far Cry 6 DLC Vaas: Wahnsinn ab dem 16. November auf Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia, sowie Windows PC verfügbar sein wird. Das Basisspiel Far Cry 6 wird benötigt, um Vaaas: Wahnsinn spielen zu können.

Was erwartet euch im Far Cry 6 DLC Vaas Wahnsinn?

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Vaas, dem kultigen Bösewicht aus Far Cry 3, gespielt von Michael Mando (Better Call Saul), der seine Rolle in einem brandneuen, vom Roguelite-Genre inspirierten Erlebnis wieder aufnimmt. Die Spieler:innen beginnen mit nichts weiter als einer Pistole, um sich zu verteidigen, und müssen neue Waffen finden und Power-Ups freischalten, um stärker zu werden und tiefer in die Abgründe von Vaas’ Psyche einzudringen. Vaas: Wahnsinn verbindet intensive Action mit einer spannenden Geschichte und bietet eine einzigartige Gelegenheit, Vaas’ Vergangenheit, seine persönlichen Dämonen und seine Beweggründe besser zu verstehen.