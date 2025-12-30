Fantasy Life i: Die Zeitdiebin hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft
Seit der Ankunft auf Nintendo Switch und Switch 2 hat Fantasy Life i: Die Zeitdiebin wichtige Verkaufsmeilensteine erreicht.
In einem kurzen Update in den sozialen Medien hat Level-5 bestätigt, dass es jetzt 1,5 Millionen Exemplare an weltweiten kumulierten Verkäufen überschritten hat. Als Teil davon feiert der Entwickler mit einer neuen Illustration und einem zeitlich begrenzten Verkauf im eShop. „Fantasy Life i: Die Zeitdiebin hat weltweit 1,5 Millionen Exemplare an kumulierten Verkäufen überschritten. Aus Dankbarkeit veröffentlichen wir neue Illustrationen! Bitte genießen Sie weiterhin das stromlose langsame Leben mit dem kostenlosen großen DLC! Es gibt auch einen zeitlich begrenzten Verkauf, bei dem Sie es mit einem großen Rabatt kaufen können! Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht.“
Der Präsident und CEO von Level-5, Akihiro Hino, teilte ebenfalls eine Nachricht über diesen Meilenstein: „Fantasy Life i: The Girl Who Stole Time and the Dragon of Gurgles“ hat den weltweiten kumulierten Umsatz um 1,5 Millionen Einheiten überschritten! An alle Benutzer, die es gekauft haben, vielen Dank! Wir werden weiterhin ansprechende, hochwertige Software entwickeln, also freuen wir uns auf Ihre weitere Unterstützung!“ Diese Nachricht folgt dem kostenlosen großen DLC-Update The Sinister Broker Bazario’s Schemes, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Level-5 hat auch Version 2.0.3 angekündigt (einschließlich einiger Fehlerbehebungen und mehr), wobei die Switch- und Switch-2-Versionen dieses Patches zu einem „späteren Zeitpunkt“ verfügbar sein werden.