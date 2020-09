Fairy Tail Box 5 Test (Blu-ray): S-Rang-Prüfung wird gestört

Kurz nach der Bekanntgabe reisen die Tag-Teams zum Prüfungsort, einer magischen Insel mit einem gigantischen Baum, auf der Mavis Vermilion, die erste Gildenmeisterin von Fairy Tail, begraben liegt. Auf diesem für Fairy Tail heiligen Boden wird die Prüfung vonstatten gehen. Jedes Team muss im ersten Teil der Prüfung auf gut Glück einen von acht Wegen wählen. Während nur ein Duo ohne Kampf in die zweite Runde kommen kann, müssen die anderen Teams entweder gegen andere PrüfungsteilnehmerInnen oder eine/n S-Klasse-MagierIn (Elsa, Mirajane und Gildarts) antreten. Außer Natsu möchten natürlich alle die Kämpfe gegen die aktive S-Klasse umgehen, und so beginnt der Kampf um die Pfade bereits auf dem Transportboot. Nach einem kleinen Vorabgeplänkel sind die Wege verteilt und der spannendste Kampfschauplatz schnell gefunden: Natsu gegen Gildarts.

Nachdem die MagierInnen von Fairy Tail alle wieder wohlbehalten in Earthland angekommen sind, bleibt nicht lange Zeit, um sich auszuruhen. Alle Mitglieder der Gilde stürzen sich wie wild auf die offenen Aufträge. Dieses Engagement kommt Lucy doch etwas seltsam vor, denn selbst Natsu, der gern einfach nur eine Runde schläft, wird vom Eifer gepackt. Als Gildenmeister Makarov die diesjährige S-Klasse-Prüfung ausruft, ergibt das seltsame Verhalten der Fairy Tails für die Stellargeistmagierin Sinn: Alle haben sich so angestrengt, um vom Oberhaupt der Gilde als TeilnehmerInnen für die S-Klasse-Prüfung ausgewählt zu werden. Die Namensverkündung ist spannend, denn jedes Mitglied hofft, den eigenen Namen aus dem Mund von Makarov zu hören. An der diesjährigen Prüfung nehmen Natsu, Gray, Jubia, Kana, Fried, Elfmann, Levy und ein bislang Unbekannter namens Mest teil. Die Auserwählten müssen das Examen jedoch nicht allein bestehen, sie dürfen sich eine/n PartnerIn aussuchen. Natsu fackelt nicht lang und wählt seinen treuen Begleiter Happy, Gray nimmt sich Loki als Partner, Kana versucht ihr Glück mit Lucy, Levy kann auf die Kraft von Gajil vertrauen, Fried macht mit Bigslow gemeinsame Sache, Elfmann schnappt sich Eva Green, Mest, der laut eigenen Angaben ein ehemaliger Schüler von Mystogan ist, nimmt mit Wendy die Prüfung in Angriff, und Jubia vertraut auf die Hilfe von Lisanna.

S-Rang-Prüfung wird gestört

Natsu hat zwar gehofft, auf Elsa Scarlett zu treffen, muss sich aber nun mit Gildarts begnügen. Der S-Klasse-Magier lässt sich nicht zweimal bitten, und so entbrennt ein packender Kampf. Der Feuermagier hat bei seinen letzten Aufträgen viel gelernt und ist viel stärker geworden, aber auch Gildarts ist nicht grundlos bei Fairy Tails Magierelite. Natsu kämpft erbittert und setzt all seine Techniken ein, doch außer Gildarts ein wenig vom Platz zu rücken können seine Angriffe nichts ausrichten. Er gibt nicht auf, doch Gildarts hat noch nicht einmal seine ganze Kraft eingesetzt. Wie ihr euch denken könnt, interessiert das den Salamander nicht wirklich, und so setzt er zu einem gigantischen Schlag an, während Gildarts sich konzentriert und seine Kräfte sammelt. Natsu spürt die Power von Gildarts, bricht seinen Angriff ab, fällt auf seine Knie und ergibt sich. Die Angst und Ehrfurcht stehen ihm regelrecht auf die Stirn geschrieben. Gildarts lobt den Feuermagier für diese Einsicht und sagt ihm, dass er bestanden hat: Für den Prüfer ist es eine Tugend der S-Klasse, die eigenen Kräfte richtig einschätzen zu können und notfalls das gezogene Schwert wieder in die Scheide zu stecken.

An anderer Stelle besiegen Gray und Loki das Duo Mest und Wendy. Nach dem Sieg unterhalten sich der Eismagier und der Stellargeist Loki über Mest, an den sie offenbar nur bruchstückhafte Erinnerungen haben. Doch das ist nicht das einzige Problem auf der Tenro-Insel, denn neben einem mysteriösen Magier auf der Insel, taucht kurz darauf die dunkle Gilde Grimoire Heart auf, die auf der Suche nach dem Schwarzmagier Zeref ist.

