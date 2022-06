F1 Manager 2022 startet Ende August 2022 von der Pole – Frühstart möglich!

Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren werden F1-Fans bald ein neues Manager-Spiel bekommen. Wir berichteten bereits darüber, lest hier mehr!

Mehr zum F1 Manager 2022

Am Dienstag kündigte die Formel 1 an, den mit Spannung erwarteten F1 Manager 2022 am 30. August 2022 zu veröffentlichen. Die Organisation teilte auch einen neuen Gameplay-Trailer, der verschiedene Aspekte des kommenden Titels zeigt. Erstellt von Frontier Developments, einem Studio, das am besten für seine Arbeit an der Elite Dangerous-Serie bekannt ist, versetzt dieses Spiel euch in die Lage eines Teamleiters. Anstatt ein einziges Formel-1-Auto zu fahren, habt ihr ein ganzes Team zu betreuen. Diese allumfassende Aufgabe beschränkt sich nicht nur auf einzelne Teilbereiche, sondern ihr müsst hier ganzheitlich arbeiten.