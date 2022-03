F1 Manager 2022 kommt im Sommer 2022 für PC und Konsolen

Formel-1-Fans können in diesem Sommer tiefer in die Rolle einer F1-Teamleitung eintauchen, wenn Frontier Developments F1 Manager 2022 erscheint. Lest mehr!

Über F1 Manager 2022

Das Spiel ist, wie es der Name sagt, eine Managementsimulation, die drei der schnellsten Rennserien der Welt beinhaltet. F1 Manager 2022 wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht. Gleichzeitig wird es auch auf Windows-PCs sowohl über Steam als auch über den Epic Games Store verfügbar sein. F1 Manager 2022 ist von der Formel 1 und den Entwicklungsserien Formel 2 und Formel 3 lizenziert. Als Teamleiter müssen die Spieler:innen Personal fordern und fördern, einstellen und/oder feuern. Dazu müsst ihr Woche für Woche Entwicklungen am Auto vorantreiben, Budgets und die Anforderungen der Superstar-Fahrer ausgleichen und Entscheidungen im Rennen in Bezug auf Reifen-, Grubenstrategie und andere Teamaufträge treffen.

Als Managementsimulation wird F1 Manager 2022 einen Karrieremodus beinhalten, der detaillierter ist als der äußerst beliebte My Team-Modus, den Codemasters vor zwei Jahren mit F1 2020 eingeführt hat. Der Hauptunterschied besteht natürlich darin, dass es nicht das altbekannte Rennspiel beinhaltet, das bei jedem Event zu sehen ist. F1 Manager 2022 ist das erste lizenzierte Sportvideospiel, das von Frontier entwickelt und veröffentlicht wurde, das zuletzt die Erweiterung Jurassic World Evolution 2 und die Entwicklung von Elite Dangerous: Odyssey 2021 vorantrieb.